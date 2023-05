F1 | Leclerc: "Due errori uguali in 2 giorni. Non è accettabile"

"Non è accettabile". Charles Leclerc non ha usato giri di parole per commentare il secondo errore in due giorni commesso nel primo settore della pista di Miami, sede del quinto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, che lo costringerà a partire in gara dalla settima casella dello schieramento accanto a Esteban Ocon.

Il monegasco della Ferrari, dopo aver commesso un errore in frenata nell'ultimo settore nel corso del primo tentativo della Q3, è uscito di pista poche decine di metri prima rispetto al punto di impatto in cui è stato protagonista di un incidente nel corso del secondo turno di prove libere andato in scena nella nottata italiana tra venerdì e sabato.

La ricerca del limite per provare a battagliare con le Red Bull per la pole position si è rivelato in una mossa boomerang, che si è ritorta contro il ferrarista.

Al termine delle qualifiche, Leclerc non ha cercato scuse. Anzi, si è subito addossato le colpe dell'incidente con onestà, ma anche lasciando trasparire la frustrazione del pilota che vorrebbe avere un mezzo buono a tal punto da lottare ad armi pari con le Red Bull, ma che in realtà ancora non lo possiede.

"E' difficile per tutti. In due giorni ho commesso due errori nelle stesse curve, dunque sì, non è accettabile. Sono sempre molto severo con me stesso e oggi non è andata bene. Spesso in qualifica riesco a estrarre il massimo dalla mia macchina, ma sì, alla fine è lo stesso errore che ho fatto ieri".

I commissari rimuovono la vettura danneggiata di Charles Leclerc, Ferrari SF-23, dal circuito Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc ha commentato anche l'incidente, dando in poche parole una sua versione della dinamica. Così come ieri, ha perso il posteriore della sua Ferrari, finendo contro le barriere della via di fuga posta all'esterno di curva 7.

"Ho perso il posteriore, ho cercato di recuperare ma l'ho persa in curva 7. Stavamo andando bene, ma per fare buoni giri devi finirli. Alla fine non sono riuscito a farlo in Q3 e questo ha vanificato anche quanto ho fatto in precedenza".

Se le qualifiche sono state a dir poco deludenti per Leclerc, la gara potrebbe non essere necessariamente il teatro del riscatto. Charles ha apertamente detto di non aver trovato un bilanciamento soddisfacente e anche per questo la gara potrebbe essere più difficile del previsto, meteo permettendo.

"Al momento sto faticando un po' con il bilanciamento, ma vedremo domani come andrà", ha concluso il monegasco della Ferrari.