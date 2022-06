F1 | Leclerc difende Hamilton: "Parole intollerabili"

Anche Charles Leclerc si è schierato a difesa di Lewis Hamilton dall’attacco razzista che gli è arrivato da Nelson Piquet. Il mondo della Formula 1 ha reagito piuttosto compatto alla dichiarazione del tre volte campione del mondo brasiliano che ha scatenato l’indignazione globale, per un atteggiamento che non è affatto nuovo e, anzi, è ricorrente nella storia del carioca…

“Conosco Lewis da quando sono arrivato in F1 ed è sempre stato molto rispettoso con me e con tutte le persone che ha incontrato. Questo comportamento dovrebbe essere lo standard per tutti nel mondo”.

“Le parole espresse nei suoi riguardi non devono essere tollerate e dobbiamo continuare ad impegnarci per far sì che la F1 accolga la diversità diventando uno sport sempre più inclusivo. Linguaggio e comportamenti razzisti e discriminatori vanno rimossi non solo nel nostro sport, ma anche dalla società”.

Adesso ci auguriamo che dopo la stigmatizzazione del comportamento di Nelson Piquet si possa guardare al GP di Bretagna per i contenuti tecnico-sportivi che ci potrà proporre, senza trascinarci nel weekend di gara una scia di veleni che intossicano l’ambiente. E magari chi ha in bocca parole fuori posto taccia…