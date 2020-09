F1: Leclerc dedica il suo casco del Mugello ai 1000 GP Ferrari

La Ferrari festeggerà al Mugello, in questo fine settimana, la gara numero 1000 della sua storia in Formula 1. Per questo motivo proporrà una nuova livrea sulle SF1000 - un rosso amaranto usato nella sua prima gara nel 1950.

Oltre alla livrea delle monoposto, lo stesso colore sarà usato sulle tute dei piloti. Nel corso delle ultime ore, poi, Charles Leclerc ha mostrato un casco dedicato ai 1000 gran premi del team per cui corre dall'anno scorso.

Il disegno del suo casco rimane lo stesso nelle linee fondamentali. Cambierà però nei soggetti presenti sulla calotta, ai lati e nella parte posteriore.

In queste zone sono rappresentate diverse monoposto Ferrari che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante in Formula 1. Si può scorgere la F2001 e F2004 di Michael Schumacher, la F2007 di Kimi Raikkonen, ma anche la 312 T4 di Jody Scheckter. Insomma, tutte le Ferrari iridate.

Appena dietro la calotta, inoltre, si può scorgere la scritta 1000GP, così come nella parte anteriore. Ultimo tocco di classe sul casco, una banda tricolore che divide a metà il casco che parte dalla mentoniera sino ad arrivare alla parte terminale posteriore dell'elmetto.