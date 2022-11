F1 | Leclerc: "Credo che la stabilità stia dando i suoi frutti"

La vigilia dell'ultimo giorno di scuola della Formula 1 non è cominciata bene in Ferrari, con le voci di una sostituzione del team principal Mattia Binotto iniziate a circolare nella giornata di martedì, salvo poi secca smentita da parte di Maranello.

Ad Abu Dhabi la Scuderia si presenta per il Gran Premio che concluderà la stagione 2022 ancora con la possibilità di centrare almeno il secondo posto nella classifica Costruttori, oltre in quella Piloti con Charles Leclerc.

Il monegasco, nella conferenza stampa FIA a Yas Marina, ha subito dovuto far fronte alle immancabili domande riguardo il futuro di Binotto, ma il ferrarista ha giustamente voluto glissare sull'argomento, facendo notare che le chiacchiere di mercato sono sempre all'ordine del giorno nel Circus.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"In generale, ci sono sempre voci intorno alla Formula 1 e soprattutto attorno alla Ferrari, dunque è così. Quando poi ci avviciniamo alla fine della stagione, ecco che si comincia a parlare intorno a noi sempre più con insistenza", ha detto Leclerc, che poi vira l'attenzione su ciò che il team del Cavallino Rampante dovrà fare per mantenere la piazza d'onore in entrambe le graduatorie.

"Credo che come squadra dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, cercando di non fare caso tutto ciò che sta accadendo al di fuori; la gente tende a dimenticare il grande passo che abbiamo fatto dall'anno scorso a questo".

"C'è sicuramente altro che dobbiamo fare per crescere, ma sono sicuro che ci riusciremo, a partire da questa gara. Speriamo di poter finire bene questa stagione, per il resto non c'è molto altro da dire e non credo che presteremo troppa attenzione alle voci".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Per Charles un aspetto da non sottovalutare è la compattezza del gruppo e l'unità d'intenti nel riportare la Ferrari dove merita.

"Credo che la stabilità stia dando i suoi frutti. Negli ultimi anni abbiamo dimostrato che stiamo migliorando, come dicevo prima; poi c'è da fare un ulteriore salto, ma ci stiamo lavorando e sono sicuro che ci riusciremo".

"Le ultime gare sono state un po' altalenanti. Il Brasile è stato buono, ma purtroppo l'incidente al primo giro con Norris ci ha costretti a ricominciare da capo. Ma il passo c'era, quindi spero che saremo abbastanza forti da lottare per le prime posizioni".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Dopo due stagioni durissime, la Ferrari nel 2022 ha dato segni di ripresa, specialmente ad inizio anno, per poi venire superata e battuta dalla Red Bull e dall'incontenibile Max Verstappen.

Leclerc ad Abu Dhabi si presenta a pari punti con il compagno di squadra dell'olandese, Sergio Pérez, consapevole che l'obiettivo ultimo di questa stagione sarà almeno precedere il messicano, per poi pensare al 2023 sperando di poter essere in lotta per il titolo iridato.

"Ovviamente stiamo combattendo per il secondo posto nel campionato piloti e anche per il secondo nel Costruttori e, ancora una volta, dopo aver attraversato due anni molto difficili nel 2020 e nel 2021, sarà bello tornare in lizza per il vertice, anche se il nostro obiettivo è quello di giocarci il titolo alla fine. Dopo questi due anni difficili, sarebbe bello chiudere secondi".