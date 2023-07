F1 | Leclerc: "Contratto? Cominciamo a parlarne, lentamente..."

Charles Leclerc ha rivelato oggi a Spielberg che c’è stato un preambolo relativo al rinnovo del suo contratto con la Ferrari che scadrà al termine della prossima stagione. L’argomento è emerso commentando quanto dichiarato recentemente da Carlos Sainz (in un’intervista concessa a Motorsport.com) nella quale lo spagnolo ha sottolineato di voler conoscere il suo futuro prima dell’inizio della prossima stagione.

Leclerc ha ammesso che i colloqui sono iniziati. “Diciamo che stiamo iniziando lentamente a parlarne, sì – ha commentato Charles – un anno e mezzo (il tempo di validità del contratto in corso) è ancora un periodo lungo, c’è ancora molta strada da percorrere. Non è ancora qualcosa che ho costantemente in testa”.

“Quando dico che abbiamo iniziato lentamente a parlarne – ha proseguito Leclerc – voglio dire che non siamo entrati nello specifico. Diciamo delle parole… qua e là, niente di particolare”.

A Charles è stato chiesto se la sua agenda prevede un piano ‘B’, ovvero la possibilità di tenere aperte altre opportunità alternative al prolungamento del contratto con la Ferrari.

“Amo questa squadra – ha ribadito Leclerc – qui sono felice. La Ferrari mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi, e non ho mai nascosto di essere sempre stato estremamente felice di far parte di questa squadra. Ovviamente io e il team non siamo contenti di dove siamo in questo momento, ma penso che stiamo tutti lavorando nella giusta direzione, e credo che lo stiamo facendo nella giusta direzione”.

Charles ha poi risposto in merito alle indiscrezioni di mercato, che nelle ultime settimane lo hanno accostato prima a Mercedes e poi ad Aston Martin...

“È probabilmente la prima volta nella mia carriera che mi trovo in questa posizione – ha risposto sorridendo – non credo che il motivo sia perché nessuno fosse interessato a me in passato, ma solo perché la natura del contratto in essere (cinque anni, firmato a fine 2019)”.

Leclerc, pilota proveniente dalla Driver Academy di Maranello, finora ha visto applicate opzioni presenti nel contratto originale firmato con la Ferrari, e di fatto per la prima volta si troverà ad affrontare una trattativa di rinnovo.

“Si, è la prima volta nella mia carriera in cui mi ritrovo a dover approcciare una trattativa di questo tipo – ha confermato Charles – da quando sono arrivato a Maranello, per poi passare in Sauber e successivamente nel team Ferrari, tutto è stato semplice, quindi per me è una situazione nuova e diversa rispetto alle precedenti. Non mi dispiace, ma ora la priorità è essere concentrato sulla guida, spero solo di vincere il più velocemente possibile in Ferrari e poi vedremo”.