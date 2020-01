Leclerc come Hamilton? Il ferrarista punta sulla moda

Lewis Hamilton fa scuola: l'esacampione del mondo è un personaggio a tutto tondo che riesce a esprimere il suo massimo nell'abitacolo della Mercedes, ma che non rinuncia a sviluppare altri interessi al di fuori della F1.

In passato mai nessuno si era permesso di mantenere un comportamento così anticonformista, ma i risultati strabilianti dell'inglese testimoniano come il frequentare il jet-set e il mondo della moda, aiuti Lewis a ricaricare le pile in vista dei GP.

Si tratta di una prerogativa unica di Lewis Hamilton, oppure l'atteggiamento del britannico ha introdotto un nuovo modo di approcciare le corse? A giudicare dagli ultimi eventi ai quali ha partecipato verrebbe da dire che anche Charles Leclerc sembra intenzionato a riempire il periodo invernale con diverse uscite mondane.

Il giovane ferrarista ha ammesso di aver partecipato ad un lancio da paracadutista a Dubai, prima di dedicarsi anche allo sviluppo di una moto, la Apex 2.0 Husqvarna Vitpilen 701, o di aderire alla settimana della moda presenziando a diverse presentazioni di collezioni, visto che il monegasco, proprio come Hamilton, sta lanciando un suo brand nel campo dell'abbigliamento. Ma a Marenello cosa dicono?