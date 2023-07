F1 | Leclerc: "Colpa mia, devo migliorare in queste condizioni"

Dopo un venerdì da protagonista, Charles Leclerc ha vissuto un sabato decisamente complicato al Red Bull Ring. Il sole ha lasciato spazio ad un meteo incerto e il monegasco della Ferrari ne ha risentito parecchio: nella Sprint Shootout non è riuscito a fare meglio del sesto tempo, ma poi è anche incappato in una penalità di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Oscar Piastri durante la Q1.

Scattato quindi dalla nona casella dello schieramento nella Sprint, ha tagliato il traguardo solamente in 12° posizione, non riuscendo mai a trovare il feeling con la sua SF-23 in una gara iniziata con la pista bagnata, ma con l'asfalto che andava via via asciugando. E neppure il tentativo di passare alle gomme slick nel finale ha pagato, anche se con grande onestà Charles si è preso le sue responsabilità, spiegando che è proprio lui a mancare in queste condizioni al momento.

"La risposta è molto semplice: non sono al livello che vorrei in queste condizioni. Quando è metà asciutto e metà bagnato non ho il feeling con la macchina e faccio tantissima fatica. Non ci sono scuse, devo migliorare in queste condizioni", ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1.

"Purtroppo non le troviamo mai in una stagione, o al massimo una volta. Ora invece sono tre gare che succede ed inizia a fare male. Ovviamente ci stiamo lavorando, però sembra che faccia sempre la cosa sbagliata. Così perdi confidenza con la macchina e il passo non c'è. Adesso guardo avanti, sperando di poter fare una bella gara domani", ha aggiunto.

Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Per domani si prospetta però uno scenario completamente diverso, perché prenderà il via dalla prima fila, ma soprattutto le previsioni meteo parlano di una giornata soleggiata e con temperature più alte, anche se non tanto quanto quelle di ieri. Ma sembra già esserci tutto un altro ottimismo.

"Speriamo intanto che sia una gara completamente asciutta, perché il nostro passo era buono ieri. Si tratta solo di ritrovare la confidenza e poi spingere. Vediamo cosa riusciremo a fare, ma il feeling era buono sull'asciutto ieri. Non credo che abbiamo lo stesso passo della Red Bull, ma se c'è un'opportunità ci proverò".

Infine, riguardo alla penalità rimediata per l'impeding a Piastri, ha detto: "Guarderemo con il team cosa si può fare meglio. Non l'abbiamo gestita nel migliore dei modi, quindi ci guarderemo insieme".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images