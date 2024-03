F1 | Leclerc ci crede: “Scommetto su una pole Ferrari a Jeddah”

Ferrari ha chiuso la prima giornata di libere con un quarto posto alle spalle di Aston Martin, Mercedes e Red Bull. Rivali che Chalres Leclerc considera particolarmente temibili, soprattutto perché ritiene che la griglia possa essere ancora una volta compatta, con distacchi nel complesso ridotti.

Nel complesso, però, il monegasco nutre una grande fiducia e non lo nasconde, consapevole di avere dalla propria una vettura che gli ha regalato buone sensazioni nella prima giornata di azione in pista su un tracciato dove la fiducia può davvero aiutare a fare la differenza.

La Rossa ha scelto un assetto più carico dei propri rivali ed è un aspetto i cui effetti si sono riscontrati sia in percorrenza di curva che sui rettilinei, dove si può notare un piccolo margine rispetto ai rivali più diretti. Tuttavia, dall’altra parte la Rossa ha mostrato una buona concretezza, in particolare nelle curve a media velocità, dove già in Bahrain aveva ben figurato.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Anche i riferimenti nei tratti più rapidi, come nello snake nel primo settore sono positivi, seppur non al livello di una Red Bull che, in quello specifico tratto, continua a brillare, a dimostrazione di una stabilità che si porta come eredità della RB19. Rimane ancora, invece, del lavoro da fare nelle zone più lente, in particolare nella prima chicane, dove probabilmente la SF-24 soffre un leggero sottosterzo e non arriva con le coperture nella finestra ideale, come già si era visto in maniera simile a Sakhir.

“Le sensazioni sono buone. C’è ancora molto lavoro da fare, tutti sembrano molto vicini, anche le Aston sembrano abbastanza forti per ora. Credo che, quando andremo in configurazione da qualifica, tutti cercheremo di massimizzare il pacchetto. Dobbiamo assicurarci di fare un passo avanti da oggi a domani, abbiamo fatto tutti i test che volevamo fare, quindi vediamo dove siamo", ha raccontato Leclerc al termine della prima giornata, sottolineando come anche le Aston potrebbero essere un rivale da non sottovalutare.

Allo stesso tempo, però, il monegasco è memore di quanto si era visto in Bahrain, dove in effetti la AMR24 aveva fatto un passo indietro in qualifica rispetto alle libere, soprattutto nel momento in cui anche i rivali sono saliti in termini di mappature. Al di là del discorso Power Unit, in effetti la Aston sembra aver iniziato bene il fine settimana, con riferimenti piuttosto interessanti in curva: “Non saprei, erano andati molto bene anche nella prima giornata in Bahrain, spero che sia lo stesso qui e che in qualifica facciano un piccolo step indietro. Per ora sembrano molto competitivi, ma credo che, in generale, saremo tutti molto vicini”, ha aggiunto il Ferrarista quando gli è stato chiesto di dare un parere sulle performance della scuderia di Silverstone.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Su una pista come quella di Jeddah, la fiducia al volante può fare la differenza, portando il pilota a dare quel qualcosa in più in inserimento e a centro curva. In vista della qualifica Leclerc è consapevole che il gruppo potrebbe essere compatto, con distacchi ridotti, ma ad oggi punterebbe su una pole Ferrari.

“Sul tema della pole position è sempre difficile fare una previsione, ma penso che siamo tutti vicini. Se dovessi scommettere ora, direi di sì”, ha concluso il monegasco.