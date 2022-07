F1 | Leclerc ci crede: "Dobbiamo fare i punti che meritiamo"

29 millesimi. È stato questo il margine con il quale Max Verstappen è riuscito a conquistare la pole position per la Sprint Race che scatterà domani in Austria.

Una pole che sembrava impossibile fino a quando l’olandese non è transitato sul traguardo. Il campione del mondo della Red Bull, infatti, non era riuscito a migliorare i propri parziali nel T1 e nel T2 ma è stato in grado di realizzare un crono record nel T3 che gli ha consentito di scalzare Charles Leclerc dalla prima posizione nella classifica dei tempi.

Il monegasco della Ferrari sembrava ormai certo di aver messo le mani sulla pole numero 7 in stagione, ma ha dovuto masticare amaro quando pochi secondi dopo aver concluso il suo giro ha visto Verstappen sopravanzarlo in classifica.

“Siamo tutti e tre molto vicini ed è stata una qualifica molto combattuta” ha dichiarato Charles al termine della sessione riferendosi non solo al distacco pagato da Verstappen, ma anche al gap che Sainz ha accusato dall’olandese della Red Bull.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Il Q3, poi, è stato particolarmente movimentato a seguito dei due incidenti che hanno avuto protagonisti Lewis Hamilton e George Russell. I due portacolori del team otto volte iridato, infatti, sono andati a muro in due distinte occasioni provocando in entrambi i casi l’interruzione del turno con bandiera rossa.

Quando Russell è andato a muro mancavano circa 4 minuti al termine della sessione e questo ha comportato un cambio di programma per il ferrarista che ha ammesso candidamente di non aver avuto il tempo necessario per portare in temperatura le sue gomme quando è tornato sul tracciato.

“Io ho faticato un po' nell’ultimo giro perché non sono riuscito a riportare le gomme in temperatura dopo così tanto tempo fermo ai box. Max è stato leggermente più veloce e devo fargli le mie congratulazioni. Speriamo di divertirci in gara già domani”.

In un weekend dove saranno due le gare da disputare, la Sprint del sabato e quella principale della domenica, Charles è consapevole che dovrà cercare di ottenere il massimo dei punti disponibili per provare a chiudere un periodo complicato frutto di ritiri per problemi legati all’affidabilità e di scelte strategiche discutibili.

“Voglio disputare una gara pulita. È vero che le ultime cinque gare sono state un po' un disastro per me, e spero soltanto che tutto vada per il meglio questo weekend per fare i punti che meritiamo”.