F1 | Leclerc cauto: "A Monza weekend difficile per la Ferrari"

Alte aspettative (da parte dei tifosi), una livrea celebrativa, una monoposto tornata a lottare per la vittoria sebbene i mondiali siano praticamente sfumati, un weekend che tanti appassionati aspettavano, la pista di Monza. Gli ingredienti ci sarebbero tutti per vivere un appassionante weekend di Formula 1, con la Ferrari che corre in casa davanti a una folla in trepida attesa. Poi, però, c'è sempre la realtà che sveglia da un sogno da assaporare e finito troppo presto.

Charles Leclerc, uno dei due piloti che nel weekend sarà maggiormente tifato, incitato e sotto l'occhio dei riflettori, ha subito voluto mettere in chiaro le cose: molto bene l'eccitazione, sempre bello avere speranze, stupendo sentire il calore dei propri tifosi. Ma poi bisogna fare i conti con quello che dice la realtà e quello che dirà il cronometro.

Le monoposto non sono ancora scese in pista, ma, almeno sulla carta, Monza si presenta come terreno di caccia fertile e debordante per le Red Bull. L'ennesimo, verrebbe da dire, perché le RB18 si sono mostrate sino a qui feroci e bulimiche nella loro fame di successi, specialmente nelle mani del campione del mondo Max Verstappen.

Leclerc, appunto, ha voluto tenere tutti con i piedi ben piantati a terra. Come a dire: non ci sia meraviglia qualora sul gradino più alto del podio troverete un olandese tinto d'arancio, ovvero la somma dei due colori che vestiranno le Ferrari F1-75 in questo fine settimana brianzolo.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

"Credo che per noi questo sarà un fine settimana difficile. O, almeno, dovrebbe esserlo, sulla carta. Ci aspettiamo che le Red Bull siano molto forti. Le caratteristiche della pista non si sposano esattamente nel migliore dei modi con quelle della nostra vettura".

"Ma è anche vero che nel corso di questa stagione abbiamo avuto brutte sorprese e belle sorprese, dunque speriamo che questo fine settimana faccia parte del gruppo delle belle sorprese e che la Ferrari possa andare oltre le performance che pensiamo di fare sulla carta e che ci aspettiamo".

Le Red Bull avevano iniziato la stagione potendo fruire di un grande aiuto: un sistema DRS molto più efficace di qualunque altra monoposto. Poca resistenza all'avanzamento rendeva ancora più potente l'effetto del Drag Reduction System delle monoposto anglo-austriache. Eppure sembrava che verso metà della prima parte di stagione la Ferrari fosse riuscita a ridurre lo svantaggio. Da qualche gara a questa parte le RB18 sono tornate ad ampliare il gap e Leclerc è consapevole che a Monza non riuscirà a colmare il divario sfruttando le buone qualità della F1-75 in curva.

"Credo che, se compariamo la nostra monoposto con la Red Bull, perché è stata la macchina più consistente per tutto l'arco della stagione, siamo più lenti nei rettilinei rispetto a loro".

"La loro forza principale quest'anno è la velocità nei rettilinei. Sembra che la Ferrari sia un po' più veloce in curva, ma in piste come Monza non è sufficiente per riprendere lo svantaggio che invece abbiamo nei rettilinei".

"Credo che se prendiamo in esame la forza della Red Bull, la situazione che ho appena descritto la vedremo proprio in questo fine settimana. Difficile invece fare previsioni riguardo la Mercedes per questo fine settimana, loro hanno spesso alti e bassi", ha concluso il pilota monegasco.