Leclerc: "Ad Austin si corre in senso antiorario"

Charles Leclerc ieri sera era a San Antonio per vedere la partita NBA degli Spurs dove ha incontrato il nostro Marco Belinelli. Il monegasco evidentemente ha voluto distrarsi per cancellare il ricordo del risultato del GP del Messico dove domenica non è andato oltre il quarto posto sebbene sia partito dalla pole position.

Il 22enne del Cavallino è consapevole di disporre di una Rossa che dovrebbe essere competitiva anche nel GP degli Stati Uniti, ma preferisce non lasciarsi andare a considerazioni e pronostici perché sono tre gare che alla fine a vincere è sempre la Mercedes.

Il giovane ferrarista, quindi, analizza le caratteristiche di Austin mettendo in guardia i tifosi del Cavallino dalle possibili insidie del selettivo impianto texano...

"Mi piace molto gareggiare negli Stati Uniti e in particolar modo ad Austin. La città è bellissima e l'atmosfera di tutto il weekend del Gran Premio è particolare, direi diversa da tutte le altre tappe del campionato".

"La pista è altrettanto unica. Nel costruirla si è preso spunto da varie parti di altri circuiti celebri del mondo ed è una sfida molto interessante da affrontare. C'è un lungo rettilineo, ma si incontrano anche curve di tipologia diversa che fanno sì che per eccellere al COTA sia necessario avere un bilanciamento ideale. Si gira in senso antiorario e questo lo rende differente dalla maggior parte dei circuiti e particolare da affrontare anche da dentro l'abitacolo".