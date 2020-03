F1: le stagioni con meno gare della storia

La pandemia del COVID-19 sta cambiando completamente le aspettative del motorsport per quest'anno. La Formula 1 ha annunciato lunedì anche il rinvio del Gran Premio d'Azerbaijan, quindi sull'inizio del campionato continua ad aleggiare grande incertezza.

Sempre lunedì, il CEO Chase Carey ha rilasciato una dichiarazione, assicurando che la stagione 2020 potrà avere tra 15 e 18 gare, accantonando il sogno del Mondiale più lungo della storia con 22 gare.

Prendendo per buone le previsioni più pessimistiche di Carey, la F1 ripeterebbe il suo calendario del 1983, quando per l'ultima volta sono state disputate 15 gare. Da quel momento in poi, sono costantemente aumentate, permettendo l'ingresso in nuovi mercati.

Ma quali sono le stagioni che hanno avuto meno gare nella storia del Circus? Per scoprirlo vi basta scorrere la gallery qui sotto!

Scorrimento Lista 1950: 7 gare - campione: Nino Farina 1 / 30 Foto di: LAT Images 1955: 7 gare - campione: Juan Manuel Fangio 2 / 30 Foto di: LAT Images 1951: 8 gare - campione: Juan Manuel Fangio 3 / 30 Foto di: LAT Images 1952: 8 gare - campione: Alberto Ascari 4 / 30 Foto di: LAT Images 1956: 8 gare - campione: Juan Manuel Fangio 5 / 30 Foto di: LAT Images 1957: 8 gare - campione: Juan Manuel Fangio 6 / 30 Foto di: LAT Images 1961: 8 gare - campione: Phil Hill 7 / 30 Foto di: Sutton Motorsport Images 1953: 9 gare - campione: Alberto Ascari 8 / 30 Foto di: LAT Images 1954: 9 gare - campione: Juan Manuel Fangio 9 / 30 Foto di: LAT Images 1959: 9 gare - campione: Jack Brabham 10 / 30 Foto di: Hazel PR 1962: 9 gare - campione: Graham Hill 11 / 30 Foto di: Sutton Motorsport Images 1966: 9 gare - campione: Jack Brabham 12 / 30 Foto di: LAT Images 1960: 10 gare - campione: Jack Brabham 13 / 30 Foto di: LAT Images 1963: 10 gare - campione: Jim Clark 14 / 30 Foto di: LAT Images 1964: 10 gare - campione: John Surtees 15 / 30 Foto di: LAT Images 1965: 10 gare - campione: Jim Clark 16 / 30 Foto di: Ford Motor Company 1958: 11 gare - campione: Mike Hawthorn 17 / 30 Foto di: LAT Images 1967: 11 gare - campione: Denny Hulme 18 / 30 Foto di: LAT Images 1969: 11 gare - campione: Jackie Stewart 19 / 30 Foto di: Sutton Motorsport Images 1971: 11 gare - campione: Jackie Stewart 20 / 30 Foto di: LAT Images 1968: 12 gare - campione: Graham Hill 21 / 30 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch 1972: 12 gare - campione: Emerson Fittipaldi 22 / 30 Foto di: LAT Images 1970: 13 gare - campione: Jochen Rindt 23 / 30 Foto di: Circuit Park Zandvoort 1975: 14 gare - campione: Niki Lauda 24 / 30 Foto di: Sutton Motorsport Images 1980: 14 gare - campione: Alan Jones 25 / 30 Foto di: LAT Images 1973: 15 gare - campione: Jackie Stewart 26 / 30 Foto di: LAT Images 1974: 15 gare - campione: Emerson Fittipaldi 27 / 30 Foto di: LAT Images 1979: 15 gare - campione: Jody Scheckter 28 / 30 Foto di: Ercole Colombo 1981: 15 gare - campione: Nelson Piquet 29 / 30 Foto di: LAT Images 1983: 15 gare - campione: Nelson Piquet 30 / 30 Foto di: LAT Images

