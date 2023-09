F1 | Lawson titolare in Qatar, ma nel 2024 torna riserva

Daniel RIcciardo ha seguito AlphaTauri nella duplice trasferta asiatica della Formula 1 che l'ha vista correre prima a Singapore e poi, in questo fine settimana, a Suzuka. Ma la sua convalescenza non è ancora finita.

Il pilota australiano sta recuperando dalla frattura a una mano rimediata in un incidente avvenuto nel corso del fine settimana del Gran Premio d'Olanda, sulla pista di Zandvoort. Da quel momento in poi ha dovuto cedere il volante all'esordiente Liam Lawson, il quale è stato capace di portare AlphaTauri a punti a Singapore, interrompendo il digiuno di Top 10 che durava ormai dal Gran Premio del Belgio.

Daniel si è infortunato poco meno di un mese fa, ma non è ancora pronto. Le idee iniziali del team vedevano Ricciardo tornare titolare sulla AT04 proprio nella trasferta in Asia, ma la frattura ha ancora bisogno di tempo per rimarginarsi ed essere più salda possibile.

Per questo motivo Liam Lawson avrà davanti a sé altre gare in cui potrà dimostrare il suo valore e quasi certamente sarà titolare anche al Gran Premio del Qatar di Losail, prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

Jonathan Eddolls, direttore dell'ingegneria in pista di AlphaTauri, ha fatto il punto sulla situazione di Ricciardo e su quella di Lawson: "Daniel sta ancora attraversando la fase di recupero. Si parla dunque di ancora un po' di tempo prima di rivederlo in macchina. Non vogliamo fissare obiettivi, anche se il recupero sta procedendo bene. Abbiamo in programma un po' di lavoro al simulatore prima di farlo tornare".

"Penso che sia da parte nostra che da parte sua non ci sia fretta di farlo rientrare. La cosa peggiore sarebbe farlo tornare prima che sia guarito correttamente e causare problemi".

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Il simulatore è un ottimo modo per farlo abituare alla monoposto, perché la imita piuttosto bene con i carichi, ecc... Credo che la decisione finale spetterà più a Daniel che a noi. Saprà meglio lui di chiunque altro come va il dolore e come va il recupero. Non gli stiamo facendo pressione per tornare. Al momento abbiamo una buona rosa di tre piloti, quindi non c'è fretta".

Le prestazioni di Liam Lawson stanno convincendo AlphaTauri e anche Red Bull, ma per il prossimo anno non ci sarà ancora posto in Formula 1 per il neozelandese. Il team faentino è in procinto di annunciare i rinnovi per il 2024 di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Con Sergio Perez sotto contratto anche per la prossima stagione, anche Red Bull non avrà posto per Lawson.

Questo significa che Liam sarà costretto a tornare in panchina per una stagione e aspettare la sua occasione nel 2025, quando con tutta probabilità diverrà titolare in AlphaTauri.

"Liam fa parte della famiglia Red Bull. Penso che sia rimasto un solo sedile disponibile (quello in Williams, ora di Sargeant, ndr) e in passato abbiamo già prestato dei piloti ad altri team", ha dichiarato Christian Horner. "Lo abbiamo fatto con Sainz, quando lo mandammo in prestito alla Renault. Ma credo che l'anno prossimo Liam non correrà in Formula 1. Dunque avrà molto da fare con altre cose".

"Ora abbiamo un problema lussuoso. Abbiamo tre piloti in AlphaTauri. Ovviamente è un problema del team, ma ci sono tre grandi piloti ed è un bel grattacapo. Liam è già un pilota che in F1 ci può stare, eccome. E tornerà a esserlo prima o poi. Che debba aspettare o meno, sta comunque dimostrando di essere un talento per il futuro", ha concluso il team principal della Red Bull.