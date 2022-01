F1 | L'Aston Martin AMR22 sarà presentata il 10 febbraio

Il Mondiale 2022 di Formula 1 sembra lontano ma, per la verità, è ormai dietro l'angolo. Questa mattina Aston Martin Racing ha annunciato la data in cui presenterà la sua nuova monoposto, la AMR22.

Il team di Silverstone, orfano di Otmar Szafnauer - in procinto di passare ad Alpine per prendere il posto di Marcin Budkowski - farà cadere i veli dalla propria arma giovedì 10 febbraio, con la cerimonia che avverrà nel quartier generale della Casa britannica, a Gaydon.

Questa deve essere considerata di fatto la prima data legata alle presentazioni 2022 delle monoposto di Formula 1, perché sino a ora solo la Ferrari ha fatto sapere un periodo indicativo in cui svelerà la propria monoposto.

Sarà possibile vedere la nuova rossa una settimana dopo Aston Martin, in uno dei giorni che vanno dal 16 al 18 febbraio. Il team di Maranello, però, non ha ancora sciolto le riserve sulla data precisa.

Le forme dell'AMR22 saranno così visibili un paio di settimane prima della prima sessione di test invernali, prevista sul tracciato Circuit de Barcelona-Catalunya, al Montmelo, dal 23 al 25 febbraio.

La seconda sessione di test, invece, andrà in scena sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, dal 10 al 12 marzo. Si tratta dello stesso circuito in cui scatterà il Mondiale 2022 il 20 marzo prossimo.

Immutata invece la coppia piloti del team britannico, con Sebastian Vettel ancora punta di diamante del team e Lance Stroll a crescere accanto al 4 volte iridato ex pilota BMW, Toro Rosso, Red Bull e Ferrari.