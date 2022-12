F1 | L'asta per il casco di Albon raccoglie 84mila sterline

Alexander Albon non è solo un ottimo pilota, come i suoi risultati con Toro Rosso, Red Bull e Williams hanno dimostrato, ma è anche una persona molto attenta al sociale.

A inizio anno il pilota thailandese ha visitato l'orfanotrofio Wat Sakaeo, vicino a Bangkok, sostenuto dalla Iceman Charity gestita da Volker Capito, fratello del team principal della Williams, Jost.

Dopo la visita, Albon si è tinto i capelli di rosso e, poco dopo, ha incoraggiato il paddock della F1 a fare lo stesso nell'ambito di una raccolta fondi ideata per mettere all'asta il suo casco usato a Singapore e raccogliere fondi da destinare all'orfanotrofio. Il casco usato a Singapore da Albon è stato disegnato dai bambini dell'orfanotrofio in questione.

Il casco è stato venduto per 84.075 sterline, portando la raccolta fondi complessiva per l'orfanotrofio a quasi 100.000 sterline per il prossimo anno.

Finita la stagione di F1 ad Abu Dhabi lo scorso fine settimana, Albon è tornato in Thailandia per visitare l'orfanotrofio e vedere l'impatto della raccolta fondi. Questa ha permesso di costruire un palazzetto dello sport che è stato dedicato a lui.

"Quando ho visitato l'orfanotrofio in Thailandia a inizio anno ero determinato ad aiutarli in qualunque modo possibile", ha dichiarato Albon. "Nel 2022 sono tornato a correre in Formula 1 e volevo usare questa cosa per poter fare del bene e restituire qualcosa alla comunità thailandese".

"Sono rimasto stupito nel vedere la qualità e la creatività dei bambini quando hanno iniziato a progettare il mio casco per Singapore, e tutti i risultati sono stati davvero impressionanti".

"Non avrei permesso che lo spavento per la mia salute a Monza mi potesse impedire di correre con quel casco a Singapore e sono davvero meravigliato dalla quantità di denaro che abbiamo raccolto per contribuire a migliorare le strutture dell'orfanotrofio".

"Voglio ringraziare di cuore i miei fan che hanno fatto una donazione e soprattutto il generoso offerente che si è aggiudicato il mio casco"; ha affermato Albon.

Volker Capito, fondatore di Iceman Charity, ha aggiunto: "Quando abbiamo invitato Alex a visitare l'orfanotrofio per la prima volta, siamo stati felici che sia venuto e abbia incontrato i bambini, per dare loro speranza e ispirazione".

"Non ci aspettavamo quello che è seguito, quando ad aprile se ne è andato con i capelli rossi e con l'idea di far disegnare ai bambini il suo casco di Singapore per beneficenza".

"È stato un aiuto e un amico straordinario per il Wat Sakraeo e vogliamo ringraziare e apprezzare i fan di Alex che ci hanno sostenuto e che continuano a farlo. Non avete idea di quanto questo significhi per i bambini e di come questi fondi miglioreranno le loro vite".