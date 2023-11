F1 | Las Vegas, Libere 3: Russell a sorpresa, occhio alle Ferrari

La sorpresa è George Russell che ha portato la Mercedes in vetta alla tabella dei tempi della terza sessione di prove libere nel GP di Las Vegas con il tempo di 1'34"093 ottenuto con le gomme soft. L'inglese della Stella ha ottenuto la prestazione al giro 5, segno che gli pneumatici impiegano un po' di tempo ad andare in temperatura e non danno il loro meglio al primo giro nella notte della Strip del Nevada.

E' stata una sessione che si è accesa negli ultimiieci minuti e non deve sorprendere se vediamo una lista dei tempi inusuale con Oscar Piastri secondo con la McLaren a 398 millesimi dalla W14 di testa e terzi Logan Sargeant sorprendente con la Williams a mezzo secondo. L'americano svetta nel terzo settore che è il più veloce sfruttando la velocità della FW45. Se il pilota USA ha fatto bene, il compagno di squadra ha perso il posteriore della sua vettura e ha urtato il muro con la posteriore sinistra: la gomma si è stallonata dal cerchio e ha cominciato a rimbalzare sul rettilineo, imponendo la bandiera rossa mentre le Ferrari stavano lanciandosi per cercare il giro secco.

Risultato: le Ferrari risultano essere 16esima con Charles Leclerc e 17esima con Carlos Sainz, ma il loro tempo è quello con le medie, quando stavano svettano alla grande. Le rosse non hanno potuto provare la qualifica, ma la sensazione è che la Scuderia sia molto competitica. I tecnici hanno scaricato la SF-23 togliendo l'ala in versione Spa per passare al profilo principale piatto di Monza, caricando leggermente l'ala inferiore, aggiungendo il secondo elemento alla beam wing che ieri non c'era.

Detto della Ferrari che sembra in lizza per la pole (Sainz dovrà scontare 10 posizioni in griglia), resta da analizzare il comportamento della Red Bull: Max Verstappen e Sergio Perez sono chiusi nella morsa delle due Williams e questo la dice lunga sulla squadra campione del mondo. Max non ha mai trovato un giro pulito, dimostrando la sua antipatia a questa pista: si è trovato una monoposto contromano che stava uscendo da una via di fuga, mentre lui ci si stava infilando e si è trovato in un'altra situazione critica. In Red Bull hanno mantenuto una configurzione aerodinamica più carica della rossa, ma hanno abbassato la RB19. Perez è molto vicino al suo "capitano", segno che Milton Keynes si sta mettendo a posto.

In settima posizione spunta Fernando Alonso con l'Aston Martin: il distacco della verdona è di sei decimi, ma sta nel gruppo dei primi, mentre Lance Stroll è più indietro al 13esimo posto.

Non ha brillato Lewis Hamilton, ma il sette volte campione del mondo non è stato perfetto nel giro secco, preferendo come Russell dedicare la prima parte della sessione a una lunga simulazione di gara con le medie (ha fatto 15 giri) per raccogliere informaziuoni utili per domani, ma la freccia nera sarà competitiva anche in qualifica.

Prosegue positivamente il weekend di Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo: il finlanede è nono con la C43, con GUanyu Zhou solo 15esimo, molto in difficoltà in frenata con i continui bloccaggi dell'anteriore. La top 10 è completata dalla Haas di Kevin Magnussen con la VF-23 nuova. Il danese, dopo aver patito una chiusura involontaria da Leclerc, ha cercato di restituire la "cortesia" al monegasco aspettando la Ferrari: bambinesco. Nico Hulkenberg con la Haas in vecchia configurazione fa più fatica ed è 12esimo, subito dietro a un lando Norris che è rimasto coperto con la McLaren.

In difficoltà l'Alpine con Esteban Ocon 14esimo e Pierre Gasly 19esimo: la squadra di Enstone ha fatto un tentativo per provare la scia con i due piloti, una volta tanto diligenti nel darsi una mano. Non gradisce Las Vegas l'AlphaTauri con molto drag e poca efficianza aerodinamica: Yuki Tsumoda è 18esimo. Il giapponese si accontenta di stare davanti a Daniel Ricciardo, ultimo. Tanto gli basta, per ora...