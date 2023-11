F1 | Las Vegas, Libere 2: due Ferrari davanti ad Alonso, Max sesto

I piloti hanno dovuto aspettare le 2:30 della notte per entrare in pista e dare il via alla seconda sessione di prove libere del GP di Las Vegas. Non era mai successo alla F1 di girare nel pieno della notte per recuperare il tempo perso nel turno che è stato annullato dopo appena 10 minuti per il tombino che si è scoperchiato nel lungo rettilineo della Strip ed è stato colpito dalla Ferrari di Carlos Sainz, distruggendo power unit, batteria e centralina, oltre al telaio. I meccanici del Cavallino sono stati straordinari che hanno ricostruito la vettura dello spagnolo da zero. Lo stesso discorso va fatto per l'Alpine di Esteban Ocon che aveva avuto un guaio analogo, anche se meno grave.

Alla conclusione dell'ora e mezzo ci troviamo con due Ferrari davanti a tutti e con Charles Leclerc capace di rifilare un mezzo secondo al compagno di squadra con un 1'35"265 ottenuto con un treno di soft. Lo spagnolo è secondo a 517 millesimi e con la penalità incombente di 10 posizioni in griglia per la sostituzione della batteria che è la terza stagionale e, quindi, manda iul madrileno in penalità. Il collegio dei commissari sportivi non si è preso la responsabilità di togliere la sanzione alla Ferrari, forse per non creare un precedente, ma a rimetterci è sempre la squadra del Cavallino, in una gara che potrebbe essere favorevole alla rossa. La SF-23 si districa bene nei lunghissimi rettilinei e nelle curve lente: il Circus ha trovato condizioni favorevoli a portare gli pneumatici in temperatura (15 gradi di asfalto), visto che si temeva un gelo maggiore.

La Scuderia ha dimostrato ancora una volta una buona adattabilità alle piste nuove. Leclerc aveva una configurazione aerodinamica tipo Monza, ma con un nolder addizionale sul flap mobile, mentre altri hanno scelto un assettoo più carico, temendo l'asfalto con meno grip e più scivoloso. E' probabile che domani anche gli altri vadano nella stessa direzione del Cavallino.

Fernando Alonso con l'Aston Martin è terzo ad appena 11 millesimi da Sainz, segno che la verdona sembra aver superato la crisi dopo l'eccellente GP del Brasile. La squadra di Silverstone può fare affidamente anche sulla settima piazza di Lance Stroll per quanto separato dall'asturiano di sette decimi. La notizia del giorno è che le Red Bull non hanno svettato: Sergio Perez è quarto a otto decimi da Leclerc, mentre Max Verstappen è addirittura sesto a quasi in secondo. Il fatto che fra le due RB19 si sia infilato Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo la dice lunga sul fatto che la squadra campione del mndo ha avuto un approccio soft al circuito cittadino del Nevada.

Positiva anche la prestazione di Nico Hulkenberg settimo con la Haas, con Kevin Magnussen solo 13esimo con l'altra VF-23. La top 10 si chiude con Lewis Hamilton nono con la Mercedes davanti alla Williams di Alexander Albon. L'anglo thailandese durante la simulazione di gara ha provato a usare un treno di gomme hard con scarso successo, segno che il weekend si chiocherà con soft e medie.

Le Mercedes non hanno impressionato, con George Russell piuttosto falloso con lunghi e testacoda con la W14 in difficoltà specie in frenata. Lando Norris è 11esimo con la McLaren: l'inglese aveva perso un po' di tempo per un problema di raffreddamento poi risolto brillantemente poi si è portato a metà griglia, con Oscar Piastri 14esimo.

Su una pista dove conta il motore non ci si può aspettare un'Alpine in evidenza: Pierre Gasly e ESteban sono rispettivamente 15esimo e 16esimo, davanti all'AlphaTauri di Yuki Tsunoda, mentre Daniel Ricciardo è solo 19esimo con l'altra AT04, bella da vedere ma per ora poco prestazionale.

Guanyu Zhou questa volta le ha prese in modo secco dal compagno finlandese ed è penultimo giusto al fanalino di casa che è Logan Sargeant, autore di una strisciata alle barriere: se l'è cavata senza danni importanti ed è andata bene così...