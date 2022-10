F1| L'Arabia Saudita è interessata a ospitare 2 GP

L'Arabia Saudita gradirebbe il raddoppio. Nel corso degli ultimi giorni il ministro dello sporto del governo locale, Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal ha esplicitamente fatto sapere che l'intenzione sarebbe proprio ospitare due gran premi di Formula 1 nella medesima stagione.

Attualmente il paese mediorientale ospita il Gran Premio dell'Arabia Saudita sul tracciato cittadino di Jeddah, ma è considerata una misura provvisoria in attesa che venga completato il nuovo impianto all'avanguardia di Qiddiya, che si trova vicino a Riyadh.

L'impianto di Qiddiya sarà però pronto nel 2026, dunque Jeddah continuerà a ospitare la Formula 1 per altre tre stagioni. Il ministro dello sport, però, non ha fatto mistero di avere l'intenzione di mantenere anche Jeddah una volta che il nuovo tracciato permanente sarà pronto.

"Se dovessimo avere l'opportunità, non diremmo certo di no. Vediamo bene i benefici di questi eventi per il nostro Regno, ed è per questo che investiamo così tanto".

"Forse dalle vostre parti vi concentrate di più sullo sport, ma noi stiamo facendo lo stesso per quanto riguarda la cultura, l'intrattenimento, le mostre e molte altre cose che consideriamo".

"Potremmo sicuramente già ospitare due gare per questo motivo, ma crdo che sia una cosa che dobbiamo discutere con la F1 e vedere come va. Ma posso dire che sicuramente ci piacerebbe molto poter avere 2 gp in una stagione".

Nel corso degli ultimi anni l'impianto di Jeddah è stato migliorato grazie a ingenti investimenti. Proprio per questo i proprietari vogliono avere la possibilità di mantenerlo in funzione. Se le speranze di avere ude GP di F1 dovessero essere respinte, la soluzione potrebbe portare all'alternanza della sede del gran premio.

"E' già successo in Germania, tra Nurburgring e Hockenheim. Quindi potrebbe essere un'opzione anche per noi", ha sostenuto Al-Faisal.

Per ciò che riguarda il nuovo circuito di Qiddiya, Al-Faisal ha dichiarato: "Sarà un luogo iconico per una gara di F1, ci sarà anche un parco a tema adiacente. Qiddiya è un progetto enorme, speriamo possano terminarlo in tempo".

"L'impianto dovrebbe essere terminato entro le aspettative del costruttore. Se così fosse, l'idea è quella di trasferire il gran premio nel nuovo impianto. Ciò che è certo, è che la MotoGP correrà a Qiddiya. A Jeddah le moto non potrebbero correre di certo".