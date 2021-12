F1 | Lando Norris si trasferisce a vivere a Monaco

Il giovane britannico ha resistito a lungo all'idea di unirsi agli altri piloti di F1 nel paradiso fiscale di Monaco, nonostante i chiari benefici economici, rimanendo a vivere vicino al quartier generale della McLaren a Woking.

Ma, dopo essersi affermato ad alto livello in Formula 1 quest'anno ed aver prolungato il suo contratto con la McLaren all'inizio di quest'anno, Lando Norris pensa che sia arrivata l'occasione giusta per un cambiamento.

"E' un qualcosa che hanno fatto tanti piloti e, per come sono le corse, abbiamo visto che le cose possono cambiare velocemente. Devo badare alle mie cose per il mio futuro", ha detto Norris.

Monaco è diventata la casa di un certo numero di suoi colleghi, tra cui Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo.

Norris ha detto che, mentre all'inizio della sua carriera era essenziale per lui rimanere vicino alla McLaren, ora pensa di essere in una fase in cui può permettersi di stare anche più a distanza.

"C'era molto più da guadagnare per me e per la mia carriera a rimanere vicino alla McLaren, potendo andare in fabbrica quando volevo", ha spiegato. "Ogni volta che avevo un brutto fine settimana, potevo semplicemente andare al simulatore in qualsiasi momento, parlare con i miei ingegneri, e così via. Poi amo l'Inghilterra. E' ancora il mio posto preferito".

"La mia famiglia è lì, i miei amici sono lì. E penso di aver detto molto volte che, per me, il divertimento e il godere di ciò che sto facendo ha la priorità per questo tipo di decisioni. Quindi non è una scelta facile. E non è qualcosa a cui pensavo da anni".

"Mi sento di essere in una posizione comoda per prendere questa decisione e trasferirmi lì. Posso ancora vedere molti dei miei amici e anche la mia famiglia verrà lì".

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Tante cose rimarranno esattamente le stesse. E' solo che mi troverò in un posto diverso. Forse non potrò giocare tanto a golf e probabilmente è il più grande svantaggio. Ma ci sono un paio di posti nelle vicinanze dove posso andare a giocare. Non è una decisione facile, ma è una scelta di vita ed alcune cose cambieranno con essa".

Norris non nasconde la motivazione finanziaria dietro alla sua mossa, quindi è consapevole che potrebbe anche ricevere delle critiche per questo.

"Naturalmente, capirò se ci saranno delle critiche", ha detto. "Ma la gente fa molte cose nella vita per soldi. Questa è solo un'altra".

Il legame online con i suoi tifosi però resterà immutato: "Posso ancora fare gli streaming su Twitch e altre cose", ha detto. "La mia interazione con i fan non cambierà affatto. Anche Max (Verstappen) ha fatto qualche streaming, quindi questo non cambierà".

"Penso che tutto ciò che faccio nella mia vita quotidiana, sarà esattamente lo stesso. La quantità di giorni in cui andrò in McLaren, anzi, forse sarà anche maggior visto che arriva il nuovo regolamento.