F1 | Lando Norris ha vinto il Trofeo Bandini 2023

Superstar. Non c’è definizione migliore per Lando Norris al momento del suo arrivo a Faenza per ritirare il Trofeo Bandini 2023. La trentesima edizione dell’evento dedicato al pilota della Ferrari vittima di un incidente al Gran Premio di Monaco 1967 ha visto il pilota della McLaren non solo come protagonista “istituzionale” ma anche catalizzatore di un vero bagno di folla per tutta la mattinata.

Il saluto sulla piazza

Dopo l’atterraggio a Forlì ed il breve trasferimento su strada attraverso le zone più colpite dall’alluvione dello scorso maggio, Lando è giunto puntuale nella splendida Piazza del Popolo dove diverse centinaia di fans lo aspettavano dalla prima mattina. Tanti i giovanissimi, in particolare ragazze, che hanno letteralmente sommerso di affetto il giovane pilota inglese.

Chi voleva un autografo, chi un selfie, chi si faceva largo con un cappellino o un modellino McLaren. Un entusiasmo che ha sorpreso ma non imbarazzato Norris, vero idolo grazie alla sua attività sui social e nel “Sim-Racing”, che si è prestato con piacere all’abbraccio collettivo insieme al Team Principal Andrea Stella, fino a quando l’intervento delle forze dell’ordine gli ha consentito di raggiungere il palazzo comunale, sede della conferenza stampa.

Un benvenuto incredibile

"An incredible welcome" (Un benvenuto incredibile) sono state le prime parole di Lando appena seduto davanti ai microfoni per iniziare ad analizzare la stagione appena trascorsa, sottolineando l’incredibile salto prestazionale della MCL60 con gli aggiornamenti messi in pista a partire dal Gran Premio d’Austria. Una serie di sviluppi che ha assicurato un considerevole incremento di carico aerodinamico e ha fatto sentire Norris pronto alla sfida con Verstappen.

Photo by: Franco Nugnes Lando Norris alla premiazione del Trofeo Bandini

A proposito del suo presente ha affermato: "Sarebbe bello ottenere la mia prima vittoria, senza dubbio. Penso di avere molti anni davanti e farli con McLaren è il mio obiettivo. Ma quando vincerò vorrò farlo lottando allo stesso tempo per il campionato. Per quanto ami vincere, non voglio essere solo fortunato in una singola gara di una stagione, ma voglio vincere tante gare! Sono affamato... [ride n.d.r.] Penso manchino ancora cose piccole piccole, quando le avremo tutto questo sarà davvero possibile".

Stuzzicato su cosa migliorerebbe in questa Formula 1, Lando si è mostrato riflessivo: "Non so, è una domanda davvero difficile perché seguo la Formula 1 da tanti anni, da quando ero un bambino [...] ora diverse cose sono cambiate. È tutto per i fans, tutto per lo spettacolo a disposizione di tutti e le cose cambiano sempre nel tempo. Ma la amo com’è [...] amo gareggiare e migliorare le prestazioni con il team per cui corro, ci penso ogni giorno, ma ovviamente mi piace che in Formula 1 ogni squadra sia per conto proprio e tutto dipenda da lei stessa".

"Disegnare la miglior macchina e realizzarla con delle regole ma non troppe regole: credo che la Formula 1 dovrebbe sempre essere così. Speciale perché puoi creare e progettare l’auto migliore trovando le idee migliori. Allo stesso tempo ci sono i piloti migliori e penso sia qualcosa che abbiamo anche adesso. Semplicemente darei più flessibilità ai tecnici e ai team per progettare rendendoli un po' più liberi, forse è questo che mi piacerebbe".

Accerchiato da una selva di microfoni anche Andrea Stella, reduce dalla sua prima intensa stagione da Team Principal, che ha evidenziato l’impegno della squadra nella crescita dei giovani piloti e mostrando un’evidente soddisfazione per l’attuale coppia McLaren. "Oscar Piastri era un esordiente, ma ha affrontato le gare con l’approccio di un pilota esperto. Lando Norris, seppur ancora giovanissimo, ha già cinque stagioni in Formula 1 alle spalle e ogni anno riesce a migliorare sensibilmente le sue prestazioni". Non è mancato nemmeno un piccolo accenno all’indagine FIA poi ritirata a carico di Toto e Susie Wolff, definendo l’accaduto come qualcosa che non riguardava la sua squadra ma che si poteva evitare.

Photo by: Claudio Fargione Il sindaco di Faenza Massimo Isola, Lando Norris ed il Team Principal McLaren Andrea Stella alla premiazione del Trofeo Bandini 2023

Cerimonia con tanti premiati

Dopo il trasferimento al Palazzo del Podestà con accesso consentito a un centinaio di appassionati prenotatisi on line (le richieste sono andate esaurite in pochi minuti) ha avuto inizio la cerimonia di premiazione con gli onori di casa ad opera di Carlo Costa, non solo storico speaker dell’Autodromo di Imola ma anche presentatore del Trofeo Bandini fino dalle prime edizioni. Tante le personalità al centro dei riconoscimenti tra cui il giovane pilota faentino Andrea Frassineti, impegnato in Formula 4, Manuele Mengozzi, protagonista nell’Italiano Cross Country, ed il giornalista Ivan Epicoco.

Interessante l’incrocio tra le due ruote a pedali e quelle a motore, con l’ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani a premiare il tester Aprilia MotoGP Lorenzo Savadori accompagnato dal Team Principal Massimo Rivola, faentino purosangue. Riconoscimenti dedicati alla comunicazione per i ragazzi di “F1 Dimenticata”, canale YouTube di story telling sulla massima formula con oltre 200.000 iscritti, e al manager italo-giapponese Mario Miyakawa, volto noto di SkySportF1. Premio speciale a Isotta Fraschini, pronta all’esordio nel WEC e rappresentata dal presidente Alessandro Fassina insieme a Giuliano Michelotto, insignito della medaglia Regione Emilia Romagna per la sua attività di costruttore della Tipo 6 LMH.

Lando vero protagonista

Photo by: Claudio Fargione Il calorosissimo saluto del pubblico a Lando Norris

Dopo il riconoscimento consegnato ad Andrea Stella, la ribalta è stata tutta per Lando, che ha ritirato il prezioso trofeo che rappresenta in forma stilizzata la Ferrari 312 numero 18. Apparso sensibilmente toccato dalle parole di saluto inviate da Margherita Bandini, vedova di Lorenzo, Norris ha espresso la sua personale riflessione su quanto debba essere grato a lui e agli altri piloti che hanno perso la vita correndo ma dando al contempo la possibilità di fare enormi passi avanti nel campo della sicurezza per vetture e piste.

Scherzando sull’assenza di champagne accanto al premio per evitare un “déjà vu” di Budapest, è arrivato il momento di un saluto e un arrivederci all’edizione 2024. Lando ha dato appuntamento a Imola, una delle piste che dice di preferire. Chissà che non possa essere il Gran Premio dell’Emilia Romagna il teatro della sua prima tanto attesa vittoria.