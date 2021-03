F1: la Williams presenta la FW43B in realtà aumentata

La Williams ha annunciato che presenterà la sua nuova Formula 1 venerdì pomeriggio tramite una app in realtà aumentata.

Il team di Grove aveva già programmato di svelare la FW43B che schiererà al via della stagione 2021 il 5 marzo, dopo che era stato svolto uno shakedown a Silverstone la scorsa settimana.

"Per consentire a tutti di godersi l'evento da casa propria, abbiamo scelto una app che vi mostrerà la FW43B in 3D tramite la applicazione ‘Williams Racing AR Launch 2021’ che è disponibile per il download dall'Apple Store e a breve anche per i dispositivi Android", si legge nella nota ufficiale.

"Il giorno della presentazione, tutti coloro che l'avranno scaricata riceveranno notifiche e contenuti appena saranno disponibili".

A seguire ci sarà anche una conferenza stampa con i piloti, George Russell e Nicholas Latifi, il team principal Simon Roberts e il nuovo AD, Jost Capito, alla prima uscita pubblica ufficiale in Williams.