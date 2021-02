F1: la Williams FW43B sarà presentata il 5 marzo

La stagione 2020 è stata per la Williams molto importante non solo per i primi, timidi segnali di ripresa sportiva, ma anche per il cambio di proprietà che sembra dare più speranze di risalita a uno dei team storici di Formula 1.

Intanto la squadra che ha base a Grove ha annunciato questa mattina una data importante, ovvero quella legata alla presentazione della nuova monoposto che correrà nel Mondiale 2021 di Formula 1 affidata ancora a George Russell e Nicolas Latifi.

La FW43B, così so chiamerà la monoposto essendo uno sviluppo della macchina usata lo scorso anno, sarà presentata il 5 marzo. Ad annunciarlo è stato proprio il team con un breve video apparso sui principali social network.

Nel video - che trovate qui sopra - oltre al nome della monoposto e alla data di presentazione, c'è il suono della power unit Mercedes, accesa per l'occasione.

Dunque è avvenuto il fire up del nuovo cuore che non muoverà solo la Williams, ma anche la McLaren MCL35M di Ricciardo e Norris, l'Aston Martin di Vettel e Stroll e la Mercedes F1 W12 E Performance del 7 volte campione del mondo in carica Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.