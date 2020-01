F1: la Williams FW43 sarà presentata il 17 febbraio

"Siamo Williams, corriamo e combattiamo". Il breve messaggio apparso sui social del team di Grove sa di lettera d'intenti dopo una stagione a dir poco difficile, per non dire fallimentare.

L'ultimo posto nel Mondiale Costruttori 2019 con il solo punto raccolto da Robert Kubica è il punto da cui ripartirà la Williams nel 2020, dunque quello più basso possibile. Sarà difficile fare peggio, ma avrà il difficile compito di imitare quanto fatto dalla McLaren nel 2019 e riprendersi, tornando almeno a lottare per le posizioni di centro gruppo.

Per fare questo avrà bisogno di una monoposto molto più competitiva da affidare a George Russell - ora al secondo anno in F1 dopo aver avuto 12 mesi in cui ha potuto apprendere da un pilota del calibro di Kubica - e Nicholas Latifi.

Proprio la monoposto, la FW43, sarà presentata il 17 febbraio. Lo ha annunciato il team nel breve post sui social. Il team svelerà le prime foto della sua nuova arma alle ore 9:00 del mattino, ma non farà alcuna cerimonia di presentazione della vettura.