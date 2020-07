F1: la Williams farà girare Aitken nelle Libere 1 al GP di Stiria

La Williams farà provare la sua Formula 1 a Jack Aitken durante le Prove Libere 1 del GP di Stiria che si svolgerà il prossimo weekend al Red Bull Ring.

Non essendoci possibilità di svolgere test per i rookie quest'anno, a Grove hanno scelto di dare una opportunità al loro terzo pilota salendo sulla monoposto di George Russell.

Il portacolori della Campos Racing in F2 aveva già provato la Renault a Barcellona nel 2018 e in Bahrain nel 2019, ma sarà la primissima volta che salirà sulla Williams.

"Se il meteo lo permetterà, Jack avrà questa occasione piuttosto rara di poter provare una cosa diversa in un arco di tempo pari a quello di gara - ha spiegato il responsabile delle prestazioni Williams, Dave Robson - Venerdì Jack potrà guidare la FW43 di George nelle FP1. Sta lavorando duramente con gli ingegneri e siamo curiosi di vederlo all'opera in pista intraprendendo un programma di test".

La scelta di far provare la Williams ad Aitken deriva dal fatto che Russell ha mostrato di non aver perso nulla nel weekend austriaco e dopo la pandemia di COVID-19 far fare un test ad una giovane riserva è molto importante per prendere confidenza col mezzo.