F1 | La Williams conferma formalmente Sargeant per il 2023

Ormai non era più un mistero, ma oggi pomeriggio la Williams ha messo tutto nero su bianco: Logan Sargeant sarà il suo secondo pilota nella stagione 2023 di Formula 1, andando ad affiancare il già confermato Alexander Albon.

Il 21enne diventerà il primo americano a correre in Formula 1 da quando Alexander Rossi aveva disputato cinque GP nell'ormai lontano 2015. Ma bisogna tornare indietro addirittura al 2007 per trovare uno statunitense a tempo pieno, ovvero Scott Speed con la Toro Rosso.

Dopo essere entrato a far parte del programma giovani della squadra di Grove poco più di un anno fa, Sargeant quest'anno si è piazzato quarto in Formula 2, ottenendo così i punti che gli servivano per staccare la Superlicenza. Il suo piano di avvicinamento alla massima formula comunque era già cominciato, con la disputa di ben quattro FP1 al volante della Williams.

"È un grande onore ed un sogno che si avvera ricevere l'opportunità di gareggiare in Formula 1 con la Williams Racing", ha dichiarato Sargeant.

"Un enorme ringraziamento a tutte le persone della Williams Racing e della Dorilton Motor Sports per il supporto che mi hanno dato dal giorno in cui sono entrato a far parte della squadra in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti del 2021".

"Essere parte della Williams Driver Academy nell'ultimo anno mi ha dato una piattaforma importante per svilupparmi come pilota e prepararmi per questo prossimo capitolo. Sono pronto ed entusiasta di far parte di questo viaggio mentre la squadra cerca di progredire sulla griglia di partenza", ha aggiunto.

Logan Sargeant, Williams FW44 Photo by: Williams F1

Il team principal della Williams, Jost Capito, ha proseguito: "Siamo lieti di annunciare ufficialmente Logan come nostro pilota per il prossimo anno, dopo essersi qualificato per la Superlicenza in seguito all'ultimo evento di F2 della stagione ad Abu Dhabi".

"Da quando è entrato a far parte della nostra accademia alla fine del 2021, Logan ha potuto integrarsi pienamente con il team di Grove mentre era al simulatore e più recentemente in pista durante le quattro sessioni di prove libere a cui ha partecipato".

"Ha vissuto un'ottima stagione da esordiente in Formula 2 e non vediamo l'ora di vederlo fare il salto di qualità in Formula 1. Siamo qui per supportare questo percorso con la nostra collaborazione. Siamo qui per sostenere questo viaggio con lui".

Sargeant ha trascorso tutta la sua carriera in monoposto correndo in Europa. Ha perso per poco contro Oscar Piastri nella lotta per il titolo di Formula 3 nel 2020, finendo a quattro punti dal futuro pilota della McLaren, prima che la sua carriera si arenasse per problemi di finanziamento.

Quest'anno, però, è riuscito a tornare su un sedile competitivo ed è passato alla F2 con Carlin, ottenendo vittorie a Silverstone ed al Red Bull Ring, oltre ad altri due podi nella sua stagione da esordiente.

Logan Sargeant, Carlin, Jack Doohan, Virtuosi Racing Photo by: Motorsport Images