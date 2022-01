F1 | La Mercedes W13 sarà presentata il 18 febbraio

Mercedes-AMG Petronas F1 ha svelato questa mattina la data della presentazione della sua nuova monoposto e lo ha fatto con una semplice foto postata sui principali social network.

La F1 W13 E Performance sarà svelata il 18 febbraio 2022. Una buona notizia, considerando che quest'anno il team di Brackley - almeno per ora - non andrà a sovrapporsi con altri team come invece è avvenuto gli anni passati.

La Ferrari, infatti, presenterà la propria monoposto il giorno prima, il 17 febbraio, mentre Aston Martin e McLaren sveleranno le rispettive monoposto il 10 e l'11 dello stesso mese.

La monoposto, che vedremo esattamente tra un mese, avrà il compito di portare a casa il nono titolo iridato Costruttori consecutivo di Formula 1, ma anche permettere ai propri piloti di tornare a vincere il titolo dedicato a loro dopo averlo perso in maniera rocambolesca all'ultimo giro dell'ultimo gran premio della passata stagione.

Proprio la coppia piloti presenterà la maggiore novità, perché accanto al confermato Lewis Hamilton - che sarà certamente desideroso di rifarsi dopo l'incredibile epilogo del 2021 - ci sarà George Russell, talento sbocciato definitivamente nel corso dell'ultima stagione con la Williams e ora smanioso di confrontarsi con i migliori piloti del Circus iridato al volante di una monoposto che, almeno sulla carta, dovrebbe essere tra le favorite per vincere i titoli 2022.

Interessante notare come la sigla e la data della presentazione siano colorate in argento, oltre all'utilizzo del colore verde Petronas. Che la W13 possa siglare il definitivo ritorno a una livrea argentata dopo 2 anni di nero?

Team Vettura Data di presentazione Mercedes F1 W13 E Performance 18 febbraio Red Bull Racing RB18 ? Ferrari ? 17 febbraio McLaren MCL36 11 febbraio Alpine AlphaTauri Aston Martin Racing AMR22 10 febbraio Williams Alfa Romeo Racing Haas F1