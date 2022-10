F1 | La Mercedes sorride sul bagnato, ma c'è prudenza per domani

La Formula 1 non correva a Suzuka dal 2019 ed oggi è sembrato quasi che fosse ancora tutto come allora. Sul bagnato, infatti, sono state le due Mercedes a dettare il ritmo nella prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, con George Russell che ha ottenuto la miglior prestazione, risultando l'unico capace di scendere sotto all'1'42" e precedendo di un paio di decimi il compagno di box Lewis Hamilton.

Probabilmente la musica domani cambierà, perché le previsioni meteo parlano di qualifiche sull'asciutto, ma intanto nel box della squadra di Brackley possono tenersi stretto quello che è stato probabilmente il miglior venerdì di un 2022 decisamente al di sotto delle aspettative.

"Probabilmente non sarà così rappresentativa per questo fine settimana, ma sicuramente è un buon insegnamento per il futuro. C'è la possibilità che sia bagnato domenica, ma domani sembra che sarà asciutto. Tuttavia, è sempre bello concludere la giornata in testa alla classifica, trovando anche qualche miglioramento rispetto alla FP1, quindi è stato un buon pomeriggio", ha detto a fine giornata Russell.

Il pilota britannico è stato anche il primo ad azzardare il passaggio alle gomme intermedie nella FP2, durata ben un'ora e mezza perché inizialmente pensata per permettere alla Pirelli di provare delle gomme in ottica 2023. Test che, causa meteo, è stato rinviato al Messico.

"E' un buon modo per imparare. Credo che si debba cercare di capire il crossover, anche se quest'anno a volte non siamo riusciti a sfruttarlo. Ma prima o poi ci sarà una gara con le condizioni variabiili e magari saremo nelle condizioni di capitalizzare questa cosa".

Riguardo alle sue possibilità per le qualifiche, George ha preferito non sbilanciarsi però: "Onestamente, non ne ho idea, perché pensiamo che domani sarà asciutto. Quindi penso che lotteremo come sempre per le prime sei posizioni, ma non lo so davvero. Dovremo aspettare la FP3, che sarà una sessione cruciale per tutti. E cercheremo di lottare per una buona posizione".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nonostante il secondo tempo, il suo compagno di box non sembra essersi goduto troppo la giornata, pur ritenendo che alla fine sia stata utile nell'ottica della raccolta dati.

"Oggi è stata una giornata noiosa. Grigia e bagnata, ma per il resto del weekend credo che sarà asciutto", ha detto Hamilton. "Ci sono sempre cose che si possono trarre da questi dati, per esempio alcune cose sul setting, sull'usura degli pneumatici, sulle temperature degli pneumatici. La cosa positiva è che siamo riusciti a far funzionare le nostre gomme, quindi non siamo stati lenti".

Anche lui però è stato molto prudente quando è stato il momento di parlare delle qualifiche di domani: "Non ho proprio idea. Se ci sarà asciutto, immagino che le Ferrari e le Red Bull saranno piuttosto veloci. Spero che lo saremo anche noi, ma è una speranza che si ripete ogni settimana".

Su una cosa, però, sono concordi: guidare a Suzuka è sempre un piacere, ma anche incontrare il pubblico giapponese, da sempre uno dei più caldi ed appassionati.

"E' sempre speciale. Quando fai il primo giro pensi a tutte le leggende di questa pista, poi arrivi all'ultima chicane e pensi a Senna e Prost, al loro incidente, e che stai guidando in un punto che ha scritto la storia. E capisci di essere un privilegiato. Poi è sempre bello vedere anche i tifosi qui, anche se guidare sul bagnato non è divertente come sull'asciutto", ha detto Hamilton.

"E' fantastico tornare qui, perché questo circuito è un'icona, sicuramente uno dei più belli al mondo.E il primo settore, così veloce e scorrevole, è sempre una gioia per i piloti e per i tifosi. Mi ero dimenticato quanto fossero entusiasti, è fantastico", ha concluso Russell.