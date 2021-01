F1: la McLaren del 2021 si chiamerà MCL35M

La McLaren che prenderà parte al Mondiale di Formula 1 del 2021 si chiamerà MCL35M.

Il nome della monoposto di Woking è stato svelato con un hashtag sui social del team, che sta lavorando alacremente - e in pieno rispetto delle norme anti-Covid - per assemblarla in vista della presentazione.

La macchina di Lando Norris e del neoacquisto Daniel Ricciardo sarà una evoluzione di quella vista all'opera nel 2020, seguendo i regolamenti imposti dalla FIA che restringono il campo di sviluppo per le F1 di quest'anno.

Ecco quindi la scelta di mantenere la denominazione vista nella passata stagione, aggiungendo semplicemente una "M" nella sigla, oltre a mantenere l'ormai tradizionale colore arancione papaya.

Per il momento non è stata annunciata una data di presentazione, anche perché in queste ultime ore è giunta l'ufficialità che il campionato commincerà a fine marzo in Bahrain, dove si terranno anche i primi test, con le squadre che stanno riprogrammando ogni cosa per i prossimi mesi.