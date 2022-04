F1 | La FIA rivela i dettagli delle modifiche di Jeddah

La F1 ha fatto la sua prima visita al Jeddah Corniche Circuit nel dicembre dello scorso anno. Se da una parte la pista ha ricevuto elogi per il suo layout molto veloce, dall'altra i piloti hanno criticato i suoi standard di sicurezza e la carenza di visibilità in alcuni punti.

I suggerimenti dei piloti e della FIA hanno quindi spinto gli organizzatori di Jeddah a fare alcune modifiche al tracciato in vista della gara di quest'anno.

Qualche settimana fa era già stato confermato che alcune modifiche sarebbero servite ad aumentare la visibilità in un certo numero di curve, compresa l'ultima, quella in cui Max Verstappen era finito a muro alla fine della Q3.

La FIA ora ha annunciato formalmente tutti i cambiamenti apportati in vista della gara di questo fine settimana, tramite le note che il direttore di gara Niels Wittich ha diffuso nella giornata di giovedì.

Nel tratto molto stretto delle curve 2 e 3, dove un incidente ha portato all'esposizione di una delle due bandiere rosse della gara dell'anno scorso, sono state spostate più indietro le barriere sul lato sinistro della pista, migliorando la visibilità.

Una modifica simile è stata apportata alle curve 14 e 21, per cercare di migliorare la visuale dei piloti nelle curve veloci. In altri tratti, inoltre, le barriere sono state sagomate per permettere ai piloti di avvicinarsi di più.

Le note di Wittich hanno confermato anche che la pista è stata allargata a 12 metri all'ultima curva, contro i 10,5 che misurava lo scorso anno.

Modifiche al circuito

Curva 2-3: Le barriere di sinistra sono state spostate indietro per migliorare la visibilità dalla curva 2 alla curva 4.

Curva 4: una faccia liscia è stata aggiunta alle barriere di cemento.

Curva 14: le barriere sono state spostate indietro di circa 1,5 m per migliorare la visibilità.

Curva 16: una faccia liscia è stata aggiunta alle barriere di cemento.

Curva 21: le barriere sono state spostate indietro di circa 1,5 m per migliorare la visibilità.

Curva 22: una faccia liscia è stata aggiunta alle barriere di cemento.

Curva 24: una faccia liscia è stata aggiunta alle barriere di cemento.

Uscita della curva 27: la pista è stata allargata a 12m.

Il CEO della Saudi Motorsport Company, Martin Whitaker, ha detto in Bahrain che i cambiamenti potrebbero rendere la pista ancora più veloce, dopo che lo scorso anno la pole position era stata stabilita con una media sul giro di oltre 250 km/h.

Le note dell'evento aggiungono anche che i piloti saranno informati sul tempo massimo che potranno fare in entrata ed in uscita dai box, per evitare che vadano troppo lentamente e si possano ostacolare durante le qualifiche.