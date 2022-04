F1 | La FIA pubblica le regole di condotta per i sorpassi

Prima del via del weekend del Gran Premio dell’Emilia Romagna la FIA ha inviato ai piloti della Formula 3 un documento, già inviato a team e piloti di F1 all’inizio di quest’anno, all’interno del quale è indicato con estremo rigore cosa è consentito e cosa non è consentito fare.

Il "Driving Standards Guidelines" è stato distribuito prima del Gran Premio del Bahrain in risposta a una richiesta dei piloti per ottenere una migliore comprensione di quali fattori gli steward avrebbero preso in considerazione nel giudicare gli episodi.

La FIA ha osservato: "A scanso di equivoci, queste sono solo linee guida per assistere i commissari nel loro processo decisionale e non sono vincolanti. Tutte le decisioni dei commissari saranno prese in base al codice sportivo internazionale della FIA, letto insieme a tutti i regolamenti applicabili alla Formula 1".

Il documento delinea ciò che i piloti sono e non sono autorizzati a fare quando si tratta di sorpassare un rivale.

Sorpassi all’interno

Affinché una vettura che sta per subire un sorpasso dia uno spazio sufficiente alla monoposto che sta per superare, quest’ultima deve avere una porzione significativa al fianco dell’auto che sta affrontando in fase di sorpasso. La manovra deve essere affrontata in modo sicuro e controllato e deve essere effettuata chiaramente entro i limiti della pista.

Nel prendere in considerazione la “porzione significativa”, tra i vari fattori che saranno esaminati dai commissari si valuterà se le gomme anteriori della monoposto in fase di sorpasso sono accanto alla monoposto da superare non più tardi del vertice della curva.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Sorpassi all’esterno

Affinché una vettura che sta per subire un sorpasso dia uno spazio sufficiente alla monoposto che sta per superare, quest’ultima deve avere una porzione significativa al fianco dell’auto che sta affrontando in fase di sorpasso. La manovra deve essere affrontata in modo sicuro e controllato e deve essere effettuata chiaramente entro i limiti della pista.

Nel prendere in considerazione la “porzione significativa”, tra i vari fattori che saranno esaminati dai commissari si valuterà se la monoposto in fase di sorpasso è davanti all’altra al vertice della curva. La vettura che viene superata deve essere in grado di fare la curva rimanendo entro i limiti della pista.

Sorpassi nelle chicane e nelle curve a S

Le linee guida di cui sopra saranno applicate in modo simile per ogni curva.

Come è stato precedentemente segnalato, le linee guida hanno confermato come la FIA stia imponendo una rigorosa applicazione dei track limits obbligando ad ogni pilota alla restituzione della posizione quando abbia ottenuto un vantaggio andando oltre i limiti della pista.