F1 | La FIA nomina Natalie Robyn come amministratore delegato

L’aveva promesso nella sua campagna elettorale e ha mantenuto la promessa: Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, voleva che la Federazione Internazionale introducesse nella sua governance la figura del CEO e l’ente legislativo ha ufficializzato giovedì che quel ruolo verrà assunto da Natalie Robyn.

È positivo che un ruolo così importante venga affidato a una donna. L’amministratore delegato della FIA avrà un compito cruciale nel definire un’autonomia finanziaria della Federazione Internazionale per porre le basi a una nuova strategia generale che possa portare a una riforma della federazione.

Nel comunicato si legge che "…Natalie svilupperà anche nuovi piani di crescita commerciale per aumentare e diversificare i flussi delle entrate FIA, per garantire la necessaria stabilità finanziaria e per fornire più risorse ai nostri membri".

Natalie Robyn, 44 anni, americana di Miami, un figlio, parla fluentemente tre lingue (inglese, francese e spagnolo) e se la cava anche in tedesco. Vanta oltre 15 anni di esperienza nel mondo automotive avendo ricoperto il ruolo di CEO di Volvo in Svizzera dal 2017, dopo aver maturato esperienze in Nissan e DaimlerChrysler.

Logo FIA al motorhome

"Sono lieta di essere nominata primo CEO della FIA in un momento così importante ed emozionante per la Federazione - ha affermato Natalie Robyn -. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i membri FIA e con il gruppo dirigente e il Presidente per contribuire alla riforma e alla crescita del sistema il coinvolgimento di tutto il personale".

Ben Sulayem ha salutato la nomina di Robyn come un "…momento di trasformazione della nostra federazione. La sua vasta esperienza sarà cruciale per migliorare le nostre finanze, la governance e l’efficienza. Le do il benvenuto nel nostro team”.