La FIA controlla la flessione delle ali a Baku con i mirini

La FIA vuole vederci chiaro: in quella che abbiamo definito la guerra delle ali flessibili, la Federazione Internazionale ha preso una sua posizione a Baku.

Sugli alettoni posteriori delle monoposto presenti nel paddock azero i commissari tecnici sono andati ad apporre dei piccoli adesivi tondi di colore giallo che saranno molto utilizzati come dei “mirini” che le telecamere della FOM andranno a puntare per misurare con una certa precisione quali sono gli effettivi movimenti programmati che i tecnici riescono a far fare al carbonio, in attesa che dal 15 giugno scattino i nuovi valori che entreranno in vigore nel successivo GP di Francia.

Un bollino è stato sistemato sul profilo principale di ogni ala e uno sul flap mobile, in modo che le camera-car che puntano il retrotreno delle monoposto possano riprendere tutte le flessioni.

Nell’immagine di Giorgio Piola è possibile osservare gli adesivi collocati sulla Mercedes W12: la FIA non ha fatto altro che riproporre un test che le squadre sono solite fare all’inizio di una nuova stagione o quando introducono soluzioni di ali nuove. Si tratta di esperimenti che nel tempo abbiamo visto svolgersi su quasi tutte le monoposto (Mercedes comprese che hanno scatenato la caccia alle streghe della Federazione).

I tecnici di Nikolas Tombazis raccogliendo i frame filmati potranno redigere un report tecnico sulla flessione delle ali, stilando magari una… classifica fra chi riesce a sfruttare di più la cedevolezza dei materiali al variare del carico aerodinamico, pur rispettando i controlli statici che vengono effettuati durante le verifiche tecniche.

Un esercizio intelligente che arriva quando ormai i buoi sono scappati dal recinto…