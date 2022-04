F1 | La FIA boccia sei Sprint Race 2023 e chiede più soldi

Con una posizione che ha sorpreso sia Liberty Media che i rappresentanti delle dieci squadre di Formula 1, la FIA ha bloccato la proposta di inserire sei gare sprint nel calendario 2023.

La votazione che si è tenuta ieri a Londra nell’ambito di una riunione della ‘F1 Commission’ sembrava una formalità, visto che dopo qualche riserva iniziale i team avevano deciso di appoggiare la proposta di Liberty Media che mira a raddoppiare il numero di sprint race nel prossimo calendario, ma la Federazione Internazionale si è opposta.

Per l’approvazione di novità di questa portata la Commissione deve esprimere almeno 26 voti favorevoli su un totale di 30 (10 riservati alla FIA, 10 alle squadre e 10 a Commercial rights holder, ovvero Liberty Media), e senza la posizione favorevole della Federazione Internazionale la proposta è stata respinta.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passa Charles Leclerc, Ferrari F1-75, e va al comando della Sprint Race di Imola Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il presidente della Mohammed Ben Sulayem, presente all’incontro, ha lasciato aperto uno spiraglio per rivalutare la situazione, ma ha fatto intendere che sarà necessario mettere in conto un contributo finanziario a favore della FIA.

La Federazione Internazionale valuterà nelle prossime settimane l’impatto dei weekend con il format ‘sprint’ sul proprio personale, per poi comunicare le valutazioni finali.

“Pur sostenendo l’idea di introdurre un numero maggiore di gare sprint – recita un comunicato diramato nella serata di ieri - la FIA sta ancora valutando l'impatto di questa proposta sul suo operato e quello del personale presente sui campi di gara, ed appena possibile fornirà il suo feedback alla Commissione”.

Meno cavalli e peso inferiore nel 2026

Nell’incontro di Londra si è discusso anche sulle linee guida della power unit che sarà introdotta nel 2026, un processo entrato nella fase conclusiva.

Il passaggio ad un carburante 100% biologico e l’abolizione della MGU-H, porteranno ad un calo di potenza significativo rispetto ai motori attuali. Per compensare la potenziale perdita di performance delle monoposto è stato chiesto alle squadre di valutare soluzioni che consentano di poter ridurre sia il drag che il peso delle vetture, considerando anche una possibile riduzione delle dimensioni.

“La FIA ha fissato i seguenti obiettivi preliminari a seguito del lavoro di simulazione del suo dipartimento aerodinamico – ha chiarito la Federazione Internazionale - obiettivi che sono stati ben accolti dalla Commissione”.

Motore Ferrari della Haas VF-22 Photo by: Giorgio Piola

I sei punti fissati sono: minor drag, mantenimento dei miglioramenti sul comportamento in scia, riduzione di peso e dimensioni, incremento della standardizzazione delle componenti con tecnologie più economiche e sostenibili, progressi sul fronte sicurezza.

È stato infine approvato all’unanimità un aggiornamento del Regolamento Tecnico 2023 che renderà obbligatorio l'uso delle telecamere integrate nel casco dei piloti. I primi dispositivi sono già in fase di test in pista in questa prima parte di stagione, e finora i riscontri sono stati positivi sia da parte delle squadre che dei piloti che hanno provato il sistema.