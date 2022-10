F1 | La FIA avvia un'indagine sulla presenza della gru in pista

In seguito all'incidente di Carlos Sainz nel primo giro all'uscita del tornante, i commissari hanno inviato un trattore sul circuito per aiutare i commissari a recuperare la Ferrari bloccata.

Con il ricordo ancora fresco dell'incidente del Gran Premio del Giappone del 2014, in cui Jules Bianchi ha riportato lesioni dopo aver urtato una gru simile, nel paddock si è diffuso il disagio per quanto accaduto.

Diversi piloti hanno espresso la loro preoccupazione per la presenza della gru mentre giravano dietro la safety car.

Pierre Gasly - che è passato a velocità molto più elevata mentre si trovava in fondo al gruppo dopo una sosta ai box e per questo è stato penalizzato a fine gara- si è infuriato per la situazione pericolosa.

"Abbiamo perso Jules otto anni fa in condizioni simili, con una gru in pista nella ghiaia” ha dichiarato il pilota dell’AlphaTauri. “Non capisco come otto anni dopo, in condizioni simili, si possa ancora vedere una gru, nemmeno sulla ghiaia ma sul tracciato. Non è rispettoso nei confronti di Jules, della sua famiglia, dei suoi cari e di tutti noi".

"È stato un incidente drammatico e credo che quel giorno abbiamo imparato che non vogliamo vedere trattori in questo tipo di condizioni”.

"Se avessi perso l'auto in un modo simile a quello in cui l'aveva persa Carlos nel giro precedente....”.

“Andavo a 200 km/h ma non è questo il problema. Anche se fossi andato a 100 km/h se avessi perso l'auto e avessi colpito una gru da 12 tonnellate ora sarei morto".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sebbene la FIA abbia chiarito che la procedura standard in F1 prevede che i veicoli vengano recuperati dalle gru in condizioni di safety car, i responsabili della Federazione hanno dichiarato che i commenti dei piloti sull'accaduto hanno indotto ad analizzare la questione più seriamente.

Un portavoce della FIA ha dichiarato che ora si procederà a un esame approfondito delle circostanze per verificare quali insegnamenti si possono trarre per evitare che si ripetano situazioni simili in futuro.

In un comunicato si legge: "Sebbene sia prassi normale recuperare le vetture in condizioni di safety car e bandiera rossa, a causa delle particolari circostanze e tenendo conto anche dei commenti di alcuni piloti, la FIA ha avviato una revisione approfondita degli eventi che hanno coinvolto l'impiego di veicoli di recupero durante il Gran Premio del Giappone”.

"Questo fa parte della pratica comune di debriefing e analisi di tutti gli incidenti di gara per garantire un continuo miglioramento dei processi e delle procedure".

Uno degli aspetti chiave dell'indagine sarà probabilmente quello di stabilire se i commissari di pista abbiano agito unilateralmente, inviando la gru così rapidamente, o se siano stati autorizzati a farlo dalla direzione gara.

L'articolo 2.6.1 dell'Appendice H del Codice Sportivo Internazionale afferma chiaramente che: "Nessun commissario o veicolo deve entrare nel perimetro del circuito senza il permesso del controllo di gara".