F1 | La Ferrari si veste d'azzurro: ecco la livrea per Miami

Ferrari si presenterà a Miami con l’obiettivo di riaprire la caccia al podio, sfuggito per la prima volta nel corso di questa stagione in Cina, ma lo farà anche con una nuova livrea, che solo in occasione di questo appuntamento presenterà un tocco di azzurro.

Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, la scuderia del Cavallino correrà in Florida con una nuova veste cromatica, dove ad affiancare il rosso ci saranno anche due tonalità di azzurro, ovvero l'azzurro "La Plata", più chiara, e l'azzurro "Dino", più scura. Non è un mistero che le tappe americane siano un palco importante per le squadre, sia economico che di immagine, motivo per il quale spesso negli ultimi anni si sono presentati con colorazioni riviste per adattarsi al luogo.

Queste tonalità di blu hanno fatto parte della vita quotidiana di Maranello per molti anni e ora tornano in gioco dopo un'assenza di circa cinquant'anni. L’Azzurro La Plata è infatti simile alla tonalità che Alberto Ascari portò in gara nelle sue stagioni vincenti, ma dello stesso colore erano le tute dei piloti fino agli anni Settanta, come quelle di John Surtees, Lorenzo Bandini, Chris Amon e di Niki Lauda nel suo primo anno con la Scuderia.

La livrea della Ferrari SF-24 per il GP di Miami Foto di: Ferrari

Già lo scorso anno Ferrari ha celebrato una delle tre gare negli USA con una livrea omaggio al passato in occasione del Gran Premio di Las Vegas, con dei dettagli bianchi che andavano a ricreare un legame con la storia della Scuderia negli anni Settanta. Un esperimento riproposto anche quest'anno a Miami, in occasione di un weekend che ospiterà diverse attività legate alla tradizione del marchio nel suo settantesimo anno di presenza sul mercato nordamericano.

Le due sfumature di azzurro saranno presenti sul cofano motore con delle linee apposite, sull'halo, sugli specchietti retrovisori, sulle due ali, sui numeri di gara e sui copricerchi. Inoltre, vi sarà anche una leggera differenza tra le due vetture, perché in alcuni punti vi sarà una maggior presenza di azzurro La Plata per Charles Leclerc, come sull'halo, sugli specchietti o nel contorno del numero di gara, mentre per Carlos Sainz a dominare sarà l'azzurro Dino.

Secondo Ferrari, la livrea di Miami con le sue linee azzurre lungo le pance evocherebbe anche il ricordo delle monoposto e delle vetture sportive iscritte dall'importatore americano della Ferrari, Luigi Chinetti, tra cui la 158 F1 bianca e blu.

Come accennato negli scorsi giorni, i piloti e quasi tutti i membri della squadra (solo la domenica) indosseranno uno speciale kit, principalmente in Azzurro La Plata con sprazzi di Azzurro Dino, che comprende tuta, scarpe, guanti e casco. I meccanici impegnati nei pit stop durante la gara saranno vestiti di azzurro Dino, richiamo al fatto che in passato anche le tute dei meccanici in fabbrica erano di una tonalità tendente al blu.

Durante il weekend, inoltre, debutterà anche la nuova sponsorizzazione con HP, presente sulla nuova livrea. La partnership si estende a livello globale oltre la Formula 1, dato che sarà presente anche sulla vettura con cui Maya Weug correrà con i colori della Ferrari nella F1 Academy, la serie tutta al femminile. Inoltre, la collaborazione con HP comprende anche il sostegno al programma per giovani piloti di Maranello, istituito nel 2009, e al suo team Esports.