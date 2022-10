F1 | La Ferrari si candida alla pole e la Mercedes cresce

La Ferrari si candida alla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, e al momento questa sembra essere l’unica certezza in vista del proseguo del weekend di Austin. La sessione FP2 dedicata al test degli pneumatici Pirelli 2023 ha impedito di avere i tradizionali riscontri sul giro veloce e dalle simulazioni di gara, rimandando per quanto possibile questi verdetti alla FP3 di oggi.

Qualcosa però si è visto: una Ferrari subito performante sul singolo giro, una Mercedes più a suo agio del previsto sul tracciato di Austin ed una Red Bull che ha iniziato con la solita ottima forma finendo però la giornata di ieri con qualche problema di setup.

Carlos Sainz, leader della sessione FP1, si è detto soddisfatto del ritmo complessivo della monoposto, ma ci sono ancora margini di miglioramento.

“Nel secondo e terzo settore andiamo bene – ha spiegato lo spagnolo – manca ancora qualcosa nel primo tratto di pista, soprattutto nel punto più veloce, per il resto il feeling è positivo”. I dati telemetrici confermano le difficoltà di Sainz tra le curve ‘8’ e ‘10’, tratto in cui la Red Bull di Max Verstappen sembra avere qualcosa in più.

“Riusciamo sempre a fare un salto di qualità dal venerdì al sabato – ha commentato Leclerc- ma le sensazioni sono buone, quindi credo che potremo avere una buona performance in vista delle qualifiche”.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles, assente nella sessione FP1 per aver dovuto lasciare la sua monoposto a Robert Shwartzman, è passato da un potenziale svantaggio ed una situazione di favore. Dei trentasette giri percorsi complessivamente nella FP2, il monegasco ne ha potuti percorrere quindici con gomme 2022 su pista più gommata rispetto al turno del mattino, ottenendo anche il miglior tempo del turno con un set di medie.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton

La Red Bull ha iniziato bene il fine settimana, con Verstappen secondo nella sessione FP1 a due decimi da Sainz. Nel turno pomeridiano la squadra ha modificato il setup base, ed i riscontri non sono stati quelli sperati.

“C’è qualcosa che non va sull’avantreno”, ha commentato Verstappen a fine turno prima ancora di rientrare ai box. La squadra ha dichiarato di non essere particolarmente preoccupata, ma serviranno conferme nella sessione FP3 per fugare ogni dubbio.

“Dobbiamo lavorare un po' sul compromesso tra i tratti ad alta e bassa velocità”, ha confermato Sergio Perez, che ha portato ieri in pista la quinta unità endotermica stagionale, rimediando di conseguenza cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza di domenica.

C’è una certa fiducia anche nel box Mercedes. Le novità aerodinamiche portate ad Austin, e i cinque chili di dieta a cui è stata sottoposta la W13, hanno dato complessivamente indicazioni positive.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Come previsto Hamilton e Russell hanno sofferto un po' sul rettilineo che porta alla curva 12 a causa dei saltellamenti ormai compagni di viaggio per i due piloti Mercedes, ma nel tratto più lento della pista (riasfaltato dopo la scorsa edizione) sono arrivati riscontri positivi. Hamilton ha chiuso la sessione FP1 in terza posizione, mentre Russell (rallentato anche da un problema al sistema DRS che ha bloccato l’ala mobile) ha accusato un ritardo di mezzo secondo dal compagno di squadra.

“Ho sentito dei miglioramenti sulla monoposto – ha confermato Hamilton - sembra che non siamo troppo lontani dai primi ma serve una conferma domani. Non è stato comunque facile perché i saltellamenti si fanno sentire, e devo dire che sono contento di non avere otturazioni nei miei denti, altrimenti quest’anno sarebbero saltate tutte! Lo scorso mese di giugno dopo il Gran Premio di Montreal sono venuto qui ad Austin e ho guidato la monoposto 2021".

"Beh, è stato davvero bello, a fine giornata avevo un sorriso da un orecchio all’altro! Era tutto così fluido, il carico aerodinamico ben bilanciato ed anche la potenza della power unit aveva qualcosa in più, quel delta che abbiamo perso con i biocarburanti. Che dire… spero davvero di ritrovare questo feeling il prossimo anno, e di non avere più a che fare con questi saltellamenti”.