La Ferrari sarà pronta a rispondere alle... "provocazioni"

Ma alla Red Bull Racing cosa hanno per cercare di tenere in scacco la Ferrari? Helmut Marko e Christian Horner non perdono occasione per evidenziare i forti dubbi sulla power unit del Cavallino emersi alla fine dello scorso campionato e i due manager di Milton Keynes lasciano intendere che le richieste di chiarimento regolamentare sul motore potrebbero non essersi fermate alla stagione passata.

Ricordiamo che la FIA ha letteralmente tartassato di verifiche la squadra del Cavallino, ma mai è emersa un’irregolarità conclamata.

L’episodio di Abu Dhabi è rimasto un po’ nel limbo: la Ferrari era stata sanzionata con una multa di 50 mila dollari perché prima di andare in griglia un commissario FIA (ex ferrarista) aveva trovato nel serbatoio della Rossa di Charles Leclerc un quantitativo di carburante di 4,88 kg in meno rispetto a quello dichiarato alla FIA.

I maligni sostengono che a Milton Keynes abbiano informazioni molte “dettagliate” sulla power unit Ferrari, in particolar modo su quei particolari del motore che rientrano nella famosa zona grigia del regolamento (che tutti studiano a fondo per cercare le prestazioni), per cui quello che non viene vietato potrà essere montato anche sul 6 cilindri Honda e quello che, eventualmente, sarà bloccato dalla FIA contribuirà a ridurre la supremazia del Cavallino in fatto di propulsori.

Se così fosse, sarebbe un gioco al massacro, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e, soprattutto, mediatico.

Mattia Binotto, team principal della Scuderia, durante la sosta invernale ha ammesso che la Ferrari deve migliorare la gestione della parte politica nel paddock di Formula 1.

La squadra di Maranello si è trovato spesso al centro dei sospetti sulla sua power unit l'anno scorso, mentre i rivali hanno spinto la FIA a produrre una serie di chiarimenti sull'uso del motore.

E da quest’anno la Federazione Internazionale monterà sulle monoposto un secondo flussometro per il controllo del flusso di carburante istantaneo che sarà tarato dai commissari e non dai team.

Binotto non ha fatto mistero di una certa debolezza della Ferrari nel rispondere agli attacchi…

"Penso che abbiamo mostrato uno dei nostri punti deboli nella stagione scorsa. Non siamo stati abbastanza bravi nelle polemiche e ci sono state persone più forti di noi, anche nell'uso dei media per creare della pressione”.

L’ingegnere reggiano è consapevole che qualcosa deve cambiare in questo 2020…

"E’ qualcosa che abbiamo cercato di capire per fare meglio in futuro, perché anche questo aspetto fa parte del bilancio complessivo di una stagione".

Mattia è rimasto colpito di non aver ricevuto alcun complimento dal fatto che la Ferrari disponesse del motore più potente, visto che gli avversari erano parsi sconcertati dal modo in cui il team aveva effettuato un grande salto di qualità.

"No, non è proprio così. Per me è stata più polemica. Volontà di puntare il dito per esercitare pressioni, perché così è necessario rispondere alle interviste o rispondere a qualsiasi domanda”.

“Penso che sia stata una strategia, un qualcosa con cui abbiamo convissuto e abbiamo imparato. Quando dico che siamo una squadra giovane è evidente che ci troviamo di fronte a nuove situazioni che bisogna capire come gestire".

Binotto è orgoglioso di aver visto crescere il motore Ferrari dall’inizio dell’era ibrida, quando a un primo anno difficile è iniziata una rimonta che ha portato la power unit di Maranello e essere il riferimento l'anno scorso.

"Sono molto contento, perché è un qualcosa che non è successo in una sola stagione. Nel 2014, quando siamo partiti con l’ibrido, eravamo molto indietro rispetto ai nostri concorrenti, ma poi abbiamo trovato la spinta per sfidarli".