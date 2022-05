F1 | La Ferrari insegue, servono gli aggiornamenti della F1-75

Il Gran Premio di Miami ha detto molto. Non si tratta di considerazioni inedite, ma analisi rese più chiare da una gara durissima che ha messo a dura prova macchine e piloti. Al momento ci sono due ‘ragazzi’ che stanno correndo ad un livello superiore, dato che emerge nel confronto diretto con i rispettivi compagni di squadra, ma non solo.

Max Verstappen e Charles Leclerc nei 57 giri di Miami hanno offerto uno spettacolo di altissimo livello, una performance che per intensità e velocità li ha portati a dare tutto, come testimoniato anche dall’inedita immagine di un Max esausto appena sceso dalla monoposto.

Sotto la bandiera a scacchi ha festeggiato il campione del mondo, autore di una domenica impeccabile sin dai primi metri di gara, che si conferma in grande forma a due settimane dalla vittoria di Imola.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1a posizione Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Max sapeva che il via sarebbe stato cruciale nell’economia del suo Gran Premio, restare dietro le due Ferrari sarebbe stato un problema, perché avrebbe permesso al leader di approfittare dei primi tre giri di gara (senza DRS) per costruire un buon margine senza dover frustare le gomme in modo eccessivo.

Al via le due Ferrari non sono riuscite a coprire la carreggiata, e Verstappen ha trovato lo spazio per affiancare Sainz e piazzare una staccata delle sue che non ha lasciato scampo a Carlos.

Una volta sfilato alle spalle di Leclerc, Max ha provato a mettete pressione all’avversario, e un po' a sorpresa la Ferrari numero 16 dopo soli 8 giri ha iniziato ad accusare problemi di graining, invertendo di fatto i pronostici della vigilia, secondo le quali la gestione degli pneumatici sarebbe stata un’arma a favore di Sainz e Leclerc. Invece è stato proprio Leclerc ad alzare i suoi tempi e per Verstappen è stato fin troppo facile sfilare al comando.

Charles Leclerc, Ferrari, 2a posizione, arriva sul podio indossando un casco da football americano Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Il successivo passaggio alle gomme hard, ed anche la safety car che ha congelato la corsa a quindici dal termine, non hanno messo in crisi Verstappen e la Red Bull, questa volta perfetti nella gestione degli pneumatici e sempre con il salvagente di una velocità di punta che non ha permesso a Leclerc di provare l’attacco anche quando ha avuto a disposizione il DRS.

Max ha così ottenuto meritatamente ottenuto il terzo successo stagionale, il secondo consecutivo dopo la doppietta Red Bull di Imola, riducendo a 19 punti il gap che lo separa da Leclerc.

Nelle ultime due gare l’olandese ha conquistato 60 punti contro i 33 di Leclerc, uno score che gli ha permesso di recuperare una grossa parte del ritardo accusato nelle battute a vuoto di Bahrain e Melbourne.

Leclerc e la Ferrari escono comunque da Miami in testa alle due classifiche mondiali, concludendo al vertice il primo ciclo del mondiale 2022. All’avvio fulminante della Scuderia visto nelle prime gare della stagione, ha fatto seguito un evidente ritorno Red Bull, ma da Barcellona inizierà un’altra partita, con le monoposto che saranno ‘rivisitate’ con i primi importanti aggiornamenti tecnici della stagione.

Visti i margini molto ridotti, i valori in campo sono potenzialmente soggetti a cambiamenti, ed è ciò in cui spera la Ferrari. La monoposto dominante vista a Melbourne è stata ridimensionata dai progressi confermati dalla Red Bull a partire dalla tappa di Imola.

Ora è attesa una risposta, a Maranello hanno investito risorse importanti nel ‘pacchetto Barcellona’, e dopo il weekend di Miami sembra diventato un passaggio molto importante per tornare a dettare il passo come in avvio di stagione. Il margine costruito nelle prime tre gare stagionali, inizia ad assottigliarsi.