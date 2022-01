F1 | La Ferrari 2022 sarà presentata il 17 febbraio

Per molti appassionati la data che dà inizio alla stagione di Formula 1 non è quella del primo Gran Premio in calendario, ma la presentazione della nuova Ferrari. La data scelta a Maranello per l’alzata dei veli sulla monoposto che la Scuderia porterà in pista nel mondiale F1 2022 è il 17 febbraio, esattamente tra un mese. La presentazione sarà in videoconferenza, una scelta obbligata per i vincoli legati alle restrizioni covid.

Il progetto ‘674’ (il nome della vettura sarà svelato insieme alle sue forme) è uno dei più attesi in assoluto nella storia recente della Ferrari, arrivando dopo due stagioni difficili in cui è stato esplicitamente indicato il 2022 come l’anno della riscossa.

A Maranello non temono la cabala, e il giorno 17 non ha fatto differenza nella scelta della data. La simbologia è invece stata tenuta in considerazione in Red Bull, passata dalla RB16B (la monoposto che ha portato al titolo mondiale Max Verstappen lo scorso anno) alla RB18 che sarà al via in questa stagione.

Dopo la presentazione, la nuova monoposto del Cavallino sarà spedita a Barcellona, per i test sul circuito di Catalunya che scatteranno il 23 febbraio. La Ferrari, come lo scorso anno, si è riservato il tracciato spagnolo in esclusiva il giorno precedente l’inizio delle prove collettive per un filming-day che permetterà di coprire cento chilometri con le gomme ‘test’. Sarà una prova generale utile agli ingegneri per verificare il funzionamento generale della vettura prima dell’inizio dei test ufficiali.

Per Charles Leclerc e Carlos Sainz è prevista una giornata di prove che precederà la presentazione della vettura 2022. I due piloti della Scuderia torneranno al volante di una monoposto alla fine del mese di gennaio sul circuito di Fiorano, per una prova che dovrebbe avvenire al volante della vettura 2021.

La Ferrari è la seconda squadra ad aver comunicato la data della presentazione della sua monoposto 2022. A rompere il ghiaccio è stata l’Aston Martin, che svelerà la sua vettura il 10 febbraio, ed anche in questo caso sarà una presentazione on-line.

Team Vettura Data di presentazione Mercedes n.d. n.d. Red Bull Racing RB18 n.d Ferrari n.d. 17 febbraio McLaren n.d. n.d. Alpine n.d. n.d. AlphaTauri n.d. n.d Aston Martin Racing AMR22 10 febbraio Williams n.d. n.d. Alfa Romeo Racing n.d. n.d. Haas F1 n.d. n.d.