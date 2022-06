F1 | La concomitanza Baku-Le Mans non preoccupa gli organizzatori

In questo fine settimana Formula 1 e WEC saranno protagoniste in contemporanea disputando rispettivamente il Gran Premio d'Azerbaijan e la 24 Ore di Le Mans.

Da diversi giorni ci sono preoccupazioni legate proprio alla concomitanza dei due eventi, in particolar modo per la giornata di sabato, quando Qualifiche di Formula 1 e l'avvio della 24 Ore inizieranno esattamente nel medesimo istante.

Questo significa che gran parte degli appassionati di motorsport dovranno scegliere se guardare la F1 o la partenza della gara più famosa dedicata ad auto sportive. Il direttore esecutivo del Gran Premio d'Azerbaijan, Arif Rahimov, ritiene che la tempistica scelta non desti alcuna preoccupazione.

Rahimov, interrogato da Motorsport.com proprio sulla concomitanza dei due eventi, ha dichiarato: "La parte più importante di Le Mans è la partenza della gara. Ma poi la parte più importante delle qualifiche di F1 è la parte finale".

Rakhimov ha detto che non ci sono state molte discussioni tra la F1 e la FIA sulla concomitanza dei due eventi, poiché il calendario di Baku è stato dettato da una serie di influenze differenti.

"Il calendario è stato progettato sulla base di molti fattori. Ci sono i nostri fattori interni e tutte le altre cose che dobbiamo fare al sabato, come la gara di F2".

"Quindi di solito non c'è molta scelta su come spostare le cose in termini di tempo. Ma come ho già detto, sarei deluso se la partenza di Le Mans coincidesse con la fine delle qualifiche. Dato che, invece, coincide con la partenza, penso che questo porterà ad avere tutti gli spettatori".

Baku: obiettivo mantenere la data di giugno

Baku è pronta a fare tutto esaurito questo fine settimana dopo aver riaperto agli spettatori, avendo inoltre un numero maggiore di visitatori internazionali che hanno acquistato i biglietti rispetto a quanto avvenisse prima della pandemia da COVID.

Baku ha uno slot assicurato nel calendario di F1 almeno sino al 2024, con un contratto prolungato nel 2021. Tuttavia, ciò che potrebbe cambiare in futuro è la data della gara. La F1 sta cercando di raggruppare le gare dal punto di vista geografico per migliorare la logistica e la sostenibilità dei viaggi.

Ciò significa che è improbabile che si ripeta il doppio appuntamento Baku-Canada di quest'anno. Rahimov ha dichiarato che Baku è comunque decisa a mantenere la sua gara a giugno, poiché spostarla all'inizio della stagione comporterebbe dei problemi legati alle condizioni meteorologiche.

"In passato abbiamo fatto molta fatica quando la gara si svolgeva in aprile. Dobbiamo iniziare a costruire la pista praticamente tre mesi prima dell'inizio della gara. Quindi, se siamo ad aprile, ci ritroviamo con l'inverno alle porte. E' estremamente difficile allestirla".

"Inoltre, ad esempio quest'anno, il mese di aprile è stato per noi piuttosto brutto in termini di meteo. C'era tanto vento, freddo e pioggia. Non credo che si possa rischiare di avere una situazione del genere durante la gara, perché si vogliono avere tribune piene".

"Vogliamo avere il pubblico: questo fa parte del quadro generale. Quindi siamo molto soddisfatti della data di giugno e vogliamo davvero mantenerla anche in futuro".