Kvyat penalizzato, ecco come cambia la classifica del GP del Messico

Il fatto è successo nel punto più incriminato della pista di Città del Messico, vale a dire l’ultima curva. Si tratta del tratto dove nelle libere è finito nelle barriere Lance Stroll con la Racing Point e poi in qualifica si è schiantato Valtteri Bottas. Ma è anche il posto dove Max Verstappen ha perso la pole position per non aver rallentato davanti alle bandiere gialle esposte per l’incidente del finlandese.

La monoposto danneggiata di Nico Hulkenberg, Renault R.S. 19 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Era inevitabile, quindi, che ci dovesse essere anche l’episodio finale in gara. Si è dovuto aspettare l’ultimo giro quando Daniil Kvyat con la Toro Rosso ha toccato la gomma posteriore destra della Renault di Nico Hulkenberg, mandando il tedesco contro le barriere con il posteriore dopo mezzo testacoda.

Nico, con l’ala posteriore divelta, è riuscito a concludere la corsa all’11esimo posto, ma la manovra di Daniil Kvyat è stata sanzionata dal collegio dei commissari sportivi che hanno retrocesso il russo all’11esima posto dalla nona posizione, e avanzato Pierre Gasly al nono posto e Nico Hulkenberg al decimo.

Kvyat era molto arrabbiato per la penalità: “Ci dicono di correre liberamente e poi ci sanzionano. Così si uccide lo sport!”.

“Non voglio dire di più perché sono ancora molto adirato, ma come pilota non sono d'accordo sul provvedimento, perché ci avevano detto che possiamo correre liberamente…”.

"Ovviamente Nico si stava difendendo, mentre io stavo attaccando: c’è stato un contatto, ma queste cosea accadono specialmente all’ultima curva dell'ultimo giro”.

Michael Masi, direttore di gara non è dello stesso avviso del russo, visto che i commissari sportivi hanno dichiarato che l’incidente non poteva essere più chiaro nella sua dinamica”.

Hulkenberg alla fine ha recuperato un punto, ma poi ha preferito non fare polemica con Daniil per sostenendo la piena colpevolezza del pilota Toro Rosso: “Gli ho lasciato un sacco di spazio, e mi ha dato una piccola spinta sulla gomma posteriore quanto bastava a farmi girare".

Il nuovo ordine d'arrivo del GP del Messico