Kvyat: crash a Maggotts per un cerchio surriscaldato

Daniil Kvyat in occasione del GP del 70° Anniversario festeggerà il suo 100esimo Gran Premio in Formula 1. Il 26enne russo arriva a questo traguardo con l’AlphaTauri: Daniil aveva debuttato nel GP d’Australia del 2014 con la Toro Rosso e poi ha vissuto momenti alterni con la squadra di Faenza e la Red Bull Racing.

Kvyat torna a Silverstone per cancellare il ricordo del brutto incidente che lo ha visto protagonista nel corso del 12esimo giro del GP di Gran Bretagna di domenica scorsa. I tecnici della Pirelli hanno scoperto dopo una approfondita indagine che a provocare il cedimento della gomma è stato un cerchio che si è surriscaldato.

Pirelli ha rivelato che il fallimento delle gomme di Daniil Kvyat che ha scatenato il suo enorme incidente del Gran Premio di Gran Bretagna lo scorso fine settimana è stato provocato da un cerchione surriscaldato.

Il russo è finito in testacoda quando la gomma posteriore destra ha ceduto di schianto alla curva Maggotts che si affronta ad alta velocità. Il pilota dell’AlphaTauri nulla ha potuto per evitare che la sua monoposto si schiantasse contro le protezioni, causando l’uscita della prima safety car.

Daniil non ha creduto a un cedimento della gomma come possibile causa del crash: i filmati della camera car hanno testimoniato che il pneumatico si era danneggiato prima di uscire di pista.

"Un problema meccanico ha portato al surriscaldamento della parte interna del cerchione, bruciando il tallone del pneumatico- ha ufficializzato la Pirelli in un breve comunicato diffuso sui social – per cui la spalla non è stata più in grado di sigillare il pneumatico sul cerchio. Ciò ha causato la perdita d’aria".

Kvyat inizialmente si era incolpato dell’incidente, ma poi ha capito di non aver avuto alcuna responsabilità…

"Ripensandoci, non c'era nulla che potessi fare per evitare l'incidente, avevo un problema con il cambio e in quel momento stavo guardando il display del volante perché stavo facendo delle regolazioni”.

Lo schianto di Daniil contro le barriere ha spinto la FIA a installare una nuova fila di pneumatici a proteggere le barriere dopo Maggotts per 36 metri, onde coprire meglio una zona dove di solito non sbatte mai nessuno.