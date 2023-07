F1 | Krack: "Aggiornamenti costanti sulla AMR23 prima della pausa"

Aston Martin arriva a Silverstone con la determinazione di riscattare un Gran Premio d’Austria all’apparenza deludente. La squadra britannica non è riuscita a tenere il passo della Ferrari, chiara seconda forza del fine settimana, mostrando qualche segnale di fatica anche nei confronti di un Lando Norris in forma eccellente con la sua McLaren aggiornata su una pista dove ha sempre ben figurato.

Tuttavia, il Team Principal dell’Aston Martin ha analizzato il weekend di Spielberg da un differente punto di vista, sottolineando piuttosto il fatto di essere riusciti a portare a casa 21 punti su un tracciato che non ha giocato a proprio favore, soprattutto se si pensa che Mercedes ha avuto un weekend ancor più negativo.

In generale, Krack ha sottolineato come dal suo punto di vista la vettura non abbia grandissimi punti deboli, aspetto che aveva già sottolineato in altre circostanze, ma dei tracciati specifici in cui incontra maggiori difficoltà.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“Non direi debolezze. Voglio dire, abbiamo preso 21 punti dal fine settimana. Penso che siamo stati competitivi per tutto il tempo. Ad essere onesti, credo che le Ferrari fossero più veloci di noi, non c'era modo di sfidarle. Da questo punto di vista, ci siamo detti che dovevamo massimizzare la nostra posizione. L'Austria è anche un po' speciale, ha un circuito molto, molto corto, dove piccole cose possono avere un grande effetto. C'è anche un enorme effetto DRS su un circuito molto piccolo. Quindi tutte queste cose giocano. Quindi va tutto bene, prendere questi punti, colmare il divario con il rivale davanti [Mercedes]. Nel complesso, non è stato il weekend migliore, ma è stato un buon weekend in termini di punti”.

Al netto del weekend sottotono, un aspetto positivo è che, secondo quanto dichiarato da Krack, le novità portate in Austria sembrano aver funzionato come previsto. Altri aggiornamenti giungeranno non solo nel corso di questo fine settimana a Silverstone, ma anche nei prossimi appuntamenti prima della pausa estiva, ovvero a Budapest e a Spa: “Avremo alcune nuove parti qui, altre a Budapest, altre a Spa, altre ancora in Olanda, quindi è un miglioramento continuo".

Il tema delle difficoltà legate specificatamente al tracciato è un argomento affrontato anche da Fernando Alonso. Anche per questo lo spagnolo non si è detto particolarmente preoccupato dalla recente crescita della Ferrari, menzionando come in Canada in realtà l’Aston Martin fosse la seconda forza del weekend. Anche

“È [un discorso] interessante. E non è sbagliato. Questa osservazione è corretta. Vorremmo uscirne, ad essere onesti, ma abbiamo visto che è successo di nuovo. L'Austria è un circuito molto, molto speciale. Ci sono queste tre frenate brusche, e poi c'è la salita, la curva tre, dove la strada non è molto dritta”, ha spiegato Krack.

Mike Krack, Team Principal del Team Aston Martin F1, parla ai media Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Poi c'è l'effetto DRS, le curve ad alta velocità, due a sinistra e due a destra. Non siamo stati particolarmente forti negli anni, ma quest'anno siamo stati molto più forti dell'anno scorso. Ma credo che, in termini di ritmo relativo, Fernando abbia ragione. E ci sono molte analisi da fare per cercare di uscire da questa situazione”.

Se si prende la prima parte di stagione, Aston Martin è la squadra che ha mostrato un livello di costanza migliore nel gruppetto formato anche con Mercedes e Ferrari, soprattutto in gara. La Rossa è spesso stata competitiva in qualifica, ma sulla lunga distanza in diverse circostanze ha mostrato tutti i suoi limiti passando al ruolo di terza forza, mentre la casa della Stella è spesso stata scostante, pagando soprattutto le scarse prestazioni sul giro secco.

Solo recentemente la squadra di Silverstone ha mostrato qualche segnale negativo tra Spagna e Austria, ma ciononostante Krack ha voluto sottolineare quale sia stato il percorso dell’Aston Martin, la quale all’inizio dello scorso anno lottava per evitare l’ultima posizione in griglia.

“Prima di tutto, credo che questa discussione sia davvero piacevole. Perché, se si considera da dove veniamo, abbiamo fatto molta strada, ora stiamo discutendo di come combattere la Ferrari e la Mercedes. Penso che non dovremmo dimenticare questo. Credo che finora abbiamo avuto meno variazioni [in termini di prestazioni] in questa stagione. Credo che la Ferrari abbia fatto un po' più fatica all'inizio. Penso che anche la Mercedes a volte faccia fatica dove non ce lo saremmo aspettato. Tutto sommato, credo che le variazioni siano state minime, il che forse dimostra anche che la vettura non ha un punto debole principale”.