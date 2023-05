F1 | Krack: "Ci faremo il retrotreno, come i veri top team"

Nel paddock di Monaco tiene banco il recente accordo tra Honda e Aston Martin Racing, che utilizzerà la power unit giapponese a partire dalla stagione 2026. La squadra è chiamata ad un salto in avanti, un processo già iniziato con una ricerca di personale che sarà dedicato alla realizzazione del retrotreno, particolare oggi fornito dalla Mercedes insieme alla power unit. Il team principal Mike Krack non ha nascosto la soddisfazione per un accordo che proietterà la squadra tra i top team.

“Per noi è una grande opportunità – ha commentato – c’è un aspetto molto importante che emerge leggendo il regolamento PU 2026, ed è l’importanza dell’integrazione tra telaio e motore. Se si ha la possibilità di poter contare su un partner in esclusiva lo scambio di dati è molto più ampio, puoi avere molte più informazioni prima per quanto riguarda la gestione dell'energia, puoi ottimizzare la configurazione aerodinamica, si lavora su due fronti grazie ad una collaborazione molto più ampia”.

Questo è ciò che attende la squadra in futuro, ma c’è soprattutto un presente di primissimo piano. A Monaco l’Aston Martin ha obiettivi importanti, e Krack non lo nasconde.

“Vittoria? Beh, sarebbe bello e diciamo che sì, abbiamo una grande macchina e diciamo che dopo le sessioni al simulatore siamo stati tutti un po' esaltati. Ma non dobbiamo dimenticare i nostri avversari. È vero che qui non ci sono così tanti rettilinei, così come è vero che non abbiamo mai visto Red Bull, Ferrari e Mercedes in configurazione da alto carico aerodinamico. Non credo che sarà facile, ma se saremo sempre al 100% senza commettere errori… chissà”.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Come da tradizione, a Monaco il Gran Premio inizia di fatto il sabato nella sessione di qualifica, e Krack ha messo in guardia la squadra, soprattutto in merito al rischio di commettere errori. “Sappiamo tutti quanto sia importante qui partire nelle primissime posizioni, se non scatti nelle prime due file diventa quasi impossibile puntare al successo. Quindi il primo passaggio è indubbiamente fare una buona qualifica, che vuol dire prepararla al meglio nelle sessioni di prove libere".

"A Miami abbiamo commesso degli errori che dobbiamo evitare di ripetere, per quello è necessario essere prudenti, ma se manteniamo i piedi per terra e lavoriamo al 100% senza sbagliare, allora credo che ci sia tutto per puntare ad un grande fine settimana. Se ripenso ad un anno fa, non eravamo in grado neanche di immaginare di poter puntare ad una vittoria a Monaco, quindi è stato fatto tanto di buono, ma ci si mette pochissimo a gettare tutto al vento”.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images