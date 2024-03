F1 | Jos Verstappen: "Solidarietà alla donna sospesa. Max? Sta soffrendo"

Jos Verstappen non è presente a Jeddah, sede del Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1, perché impegnato a partecipare al Rally de Hannut, in Belgio. Ma è come se ci fosse.

A migliaia di chilometri di distanza, il padre di Max - autore di una grande pole position nella giornata di ieri - è tornato a parlare di quello che ormai è conosciuto come Caso Horner. In questa situazione, nello specifico, l'ex pilota di Formula 1 ha espresso piena solidarietà alla dipendente di Red Bull che aveva denunciato Christian Horner per comportamento inappropriato e che, dopo l'assoluzione del team principal da ogni accusa, è stata sospesa dal suo incarico lavorativo a Milton Keynes.

"Sono solidale con la donna, con tutto quello che ha passato, ma vedremo cosa succederà", ha dichiarato Jos Verstappen al MailOnline, negando poi di avere o aver avuto un legame sentimentale con la persona in questione.

Successivamente i colleghi hanno chiesto a Jos se fosse arrivato il momento di mettere una pietra sopra al caso scoppiato nelle ultime settimane, così come Horner ha suggerito in una recente conferenza stampa dei team principal, ma lui ha rincarato la dose: "Penso che ormai sia un po' troppo tardi. Se è quello che vuole, bene, ma non credo sia possibile. Non voglio parlare troppo, perché creerebbe problemi".

"La cosa più importante è che Max sia felice", ha proseguito Jos Verstappen. "Questo è quello che conta per me. Voglio solo che Max sia felice".

"Riguardo alla donna, sembra che Red Bull sappia cosa fare con lei, vedremo. Ma credo che spetti a lei uscire allo scoperto e vedere cosa succede. Non sono del tutto aggiornato su ciò che le sta accadendo".

Poi Jos ha aggiunto, sibillino: "Tutte queste cose che stanno accadendo, stanno influenzando Max. Si parla solo di Horner e di quello che è successo in quella situazione. Nella conferenza stampa che Horner ha tenuto l'altro giorno si è parlato solo di lui e dei suoli problemi, mentre dovremmo parlare di Max, della macchina, delle sue prestazioni e della gara. Ho già detto che penso che la permanenza di Horner in Red Bull creerà dei problemi".

"Come ho detto, penso che sia troppo tardi per Christian per dire 'Lasciatemi in pace'. Ma ha il sostegno del proprietario thailandese, quindi penso che rimarrà per il resto della stagione. Ho detto che sarebbe stato un male se fosse rimasto. Questa situazione non fa davvero bene al team".

Per concludere, Jos Verstappen ha anche parlato dell'incontro avuto con Horner a Sakhir: "Ci siamo visti venerdì, prima della gara. Mi ha detto: 'Ti fidi di me? Farò di tutto per tuo figlio'. e stavamo gesticolando, non abbiamo litigato. Ma venerdì abbiamo discusso in ufficio e sono uscito, ma poi ci siamo rivisti e mi ha detto: 'Congratulazioni, buona gara'".