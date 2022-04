F1 | Crash Schumacher: Mick non correrà il GP d'Arabia Saudita

Le Qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita sono state interrotte nel bel mezzo della Q2 a causa di un terribile incidente occorso a Mick Schumacher.

Il pilota del team Haas F1 ha perso il controllo della sua VF-22 passando sul cordolo di curva 11 e a quel punto è finito per sbattere a oltre 200 chilometri orari contro le barriere esterne della pista, in curva 12.

Dopo aver terminato la propria traiettoria, in seguito al terribile impatto contro al muro, Schumacher è rimasto per diversi minuti all'interno dell'abitacolo.

La medical car è intervenuta immediatamente per soccorrere il 23enne tedesco, raggiunta pochi istanti dopo dall'ambulanza. Dopo interminabili minuti di apprensione, il team Haas ha fatto sapere che Schumacher è cosciente e ha parlato con i dottori che sono intervenuti sul luogo dell'incidente.

Schumacher è stato estratto dall'abitacolo della VF-22 e sarà portato al Centro Medico del tracciato di Jeddah per le prime analisi.

La VF-22 di Mick è letteralmente un rottame. Il cambio si è staccato dalla vettura, così come le sospensioni e l'ala posteriore. Va sottolineato come la cellula di sopravvivenza abbia retto nel migliore dei modi.

Aggiornamento delle 19:17

Mick sta bene. Ora esami di rito

Il team Haas ha confermato che Mick sembra fisicamente in buona salute. Ha già parlato al telefono con la mamma Corinna. Ora sarà portato in ospedale per ulteriori analisi di rito. La FIA dovrebbe pubblicare un aggiornamento ufficiale legato alle condizioni di salute del pilota tedesco tra qualche minuto.

Aggiornamento delle 19:30

Comunicato ufficiale della FIA: Mick in ospedale

"La FIA informa che si è verificato un incidente durante le qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita 2022 di Formula 1 che ha coinvolto la vettura numero 47, quella di Mick Schumacher".

"Le prime analisi svolte sul pilota al Centro Medico dell'autodromo cittadino non hanno rivelato lesioni. Mick è stato trasferito al Kink Fahad Armed Force Hospital di Jeddah per ulteriori controlli precauzionali".

I marshal rimuovono i resti della vettura diMick Schumacher, Haas VF-22, dopo il pesante incidente in Q2 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner: "La radio si era rotta, non avevamo contatti con Mick!"

Gunther Steiner, team principal della Haas F1: "Non ho ancora parlato con Mick, ma ho parlato con la mamma. Li sta bene, è cosciente, non ha ferite esterne. Farà raggi per vedere se c'è qualche frattura ma sta bene, ha parlato con la mamma e per fortuna è andata bene".

"Nell'impatto si è distrutto tutto e non avevamo contatto radio con lui. E' stata la medical car a dirci che era cosciente e poi i dottori ci hanno detto che sta bene, parla e si muove".

Aggiornamento delle 21:30

Mick Schumacher non correrà a Jeddah

Il team Haas F1 ha fatto sapere, tramite un breve comunicato pubblicato sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network, che alla luce del tremendo incidente di questa sera Mick Schumacher non prenderà parte al Gran Premio d'Arabia Saudita previsto per domani. Haas correrà con la sola VF-22 rimasta, quella affidata a Kevin Magnussen.

Aggiornamento delle 22:36

Il primo messaggio di Mick post incidente

"Ciao a tutti, voglio solo dirvi che sto bene. Grazie per tutti i messaggi meravigliosi che mi avete mandato. La vettura era fantastica, grazie al team Haas F1. Tornerò più forte".

Aggiornamento delle 22:56

Schumacher lascia l'ospedale e torna in hotel

Il team Haas ha confermato che Mick Schumacher, dopo le analisi di rito fatte in ospedale a Jeddah, ha abbandonato la struttura per fare ritorno in hotel. Ricordiamo che domani non prenderà parte al Gran Premio dell'Arabia Saudita.