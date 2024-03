F1 | Jeddah, Libere 3: Verstappen davanti a Leclerc, Bearman 10°

Max Verstappen mette un punto fermo: la Red Bull si è portata in testa alla tabella dei tempi nella terza sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita quando l'olandese ha deciso di simulare la qualifica. Max ha stampato con le rosse un 1'28"412 che sembrava sensazionale, ma che alla resa dei conti è solo 73 millesimi più rapido del tempo dello scorso anno. E' vero che c'erano 42 gradi sull'asfalto e 27 d'aria, condizioni che non si troveranno quando si farà sul serio in qualifica.

Il tre volte campione del mondo ha rifilato quasi mezzo secondo al compagno di squadra che è terzo: Sergio Perez sembra gradire la pista dove era al palo l'anno scorso, ma ha rimediato un distacco importante. Ne ha approfittato Charles Leclerc che è ottimo secondo con la Ferrari. Il monegasco è arrivato a 196 millesimi da Verstappen conservando l'ala più carica utilizzata anche nelle libere di ieri. La rossa paga qualcosa in velocità massima alla RB20, ma sembra in lizza per la pole position.

La Ferrari ha fatto debuttare Oliver Bearman al posto di Carlos Sainz finito in ospedale per un attacco di appendicite che lo costringerà a sottoporsi a un intervento chirurgico. L'inglese, 18enne, ha rinunciato alla pole in F2 per guidare la SF-24 e il terzo pilota del Cavallino, che non ha mai guidato la SF-24 in pista ma solo al simulatore, si è fatto valere meritando una decima posizione con un solo tentativo sulle gomme soft: i nove decimi di distacco erano in programma. Con le gialle ha svolto un mini long run con un passo interessante, mentre è parso acerbo nel tentativo di pit stop.

La Mercedes è lontana: George Russell è quarto davanti a Lando Norris con la McLaren. Il mezzo secondo dei due non lascia molte speranze per il tardo pomeriggio, anche se Lando ha giocato a fare un po' di pre tattica rientrando in pit lane in giri in cui era velocissimo.

Continua a deludere Hamilton solo nono, precedeuto dalla due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll e dall'altra MCL38 di Oscar Piastri. Lewis ha scelto di tornare all'ala più carica tipo Bahrain, seguendo le scelte fatte dalla Ferrari.

Fuori dalla top 10 troviamo Kevin Magnussen con la Haas a un secondo, mentre Nico Hulkenberg ha sofferto di più con l'altra VF-24 ed è solo 15esimo. In ripresa le Alpine: Pierre Gasly è 12esimo, mentre Esteban Ocon è 14esimo. Fra le vetture di Enstone si è incuneato Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. Il giapponese si è rivelato più consistente di Danaiel RIcciardo nel giro secco: l'australiano è solo 16esimo, davanti alla migliore Williams, quella di Alexander Albon.

Non bene la Sauber: Valtteri Bottas ha cercato la prestazione subito per cui ha concluso 18esimo, giusto davanti al compagno Guanyu Zhou che ha causato la bandiera rossa a 17 minuti dalla bandiera a sccachi: il cinese ha perso la Sauber nel richiamo della curva 7 mentre si stava lanciando nel primo giro come le gomme soft. Zhou ha cercato di riprendere il controllo della vettura dopo aver aggredito troppo il cordolo interno e la C44 è partita in sovrasterzo prima di sbattere in prossimità della curva 8 con la posteriore destra e poi con l'anteriore sinistra. L'asiatico non ha riportato danni fisici e la vettura si è schiantata nelle protezioni in gomma per cui non sembra aver riportato danni irreparabili (sarà da cambiare la trasmissione?) e i meccanici proveranno a mandare in pista Guanyu in qualifica.

Ultimo è Logan Sargent senza tempo: l'americano ha strappato la sospensione anteriore sinistra della Williams FW46 già nel corso del secondo giro toccando la stessa barriera che aveva colpito ieri Lance Stroll: i meccanici di Grove stanno lavorando alacremente per permettere al pilota di giocarsi la griglia in qualifica.