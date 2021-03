F1: Jamie Chadwick continua come collaudatrice Williams

L'inglese era approdata a Grove nel 2019, lavorando al simulatore e accompagnando il team ai GP quando non era impegnata in altre gare.

Dopo aver vinto la W Series, la Chadwick ha corso in Formula Regional in alcuni eventi, abbandonando poi i suoi programmi a causa della pandemia di Coronavirus.

“Alla Williams mi sono sempre trovata benissimo e non posso essere più contenta nel proseguire il mio lavoro di collaudatrice - commenta la britannica - Mi sento di migliorare ogni volta in questa avventura e il tempo che passerò al simulatore avrà un valore inestimabile, per cui non vedo l'ora di immergermi nuovamente in Williams!"

Il team principal Simon Roberts ha aggiunto: "Jamie è una grande ambasciatrice dello sport femminile e svolge un ruolo importante nel motorsport per promuoverlo, ma il suo lavoro dietro le quinte sul simulatore a Grove è importantissimo. E' una pilota molto determinata a fare sempre qualcosa in più e in Williams non vediamo l'ora di lavorare nuovamente con lei".

Quest'anno la Chadwick prenderà parte anche alla Extreme E con Veloce Racing.