F1, Istanbul, Libere 1: Verstappen sull'asfalto viscidissmo

La Formula 1 è tornata in Turchia dopo nove anni e c'era molta attesa di girare sull'Istanbul Park, ma le aspettative sono naufragate di fronte alle condizioni della pista. L'asfalto è stato rifatto prima del GP e, come di consueto, fa emergere dell'olio dal bitume rendendo scivoloso il fondo. Se a tutto questo ci aggiungiamo che le aree del tracciato non riscaldate dal sole erano bagnate, si può ben capire quanto sia stato difficile per i piloti chiudere un giro senza pattinamenti e traversoni, se non lunghi nelle vie di fuga e testacoda specie alla Curva 1.

"E' come guidare sul ghiaccio" ha detto Max Verstappen via radio dopo alcune curve, dando immediatamente la sensazione di quello che stava succedendo. "Sono le peggiori condizioni nelle quali mi sono trovato a girare quando non era bagnato" ha aggiunto Lewis Hamilton.

Il più veloce è stato Max Verstappen capace di arrivare al giro 28 al tempo di 1'35"077 con le gomme hard. Si tratta di un tempo assolutamente non indicativo se si pensa che le simulazioni delle squadre predicono una prestazione di 1'23". Se consideriamo che di solito con una pista bagnata e, quindi, con le gomme rain si registra un aumento del tempo di una decina di secondi, all'Istanbul Park le cose sono andate decisamente peggio.

Verstappen a fine turno ha strappato la migliore prestazione ad Alexander Albon che sperava di chiudere il turno al comando per rilanciare le sue quotazioni in caduta libera nel team Red Bull. L'olandese ha fatto delle prove aerodinamiche con un grande rastrello dietro alle ruote anteriori ed è stato il pilota che ha percorso più strada su questo strano fondo totalizzando 29 giri.

Terzo tempo per Charles Leclerc con la Ferrari a 430 millesimi dalla RB16, con Sebastian Vettel (ultimo vincitore in Turchia) a un decimo dal compagno che sembra mostrare un migliore adattamento alla SF1000 già visto a Imola. Fra i due si è infilato Pierre Gasly con l'AlphaTauri, mentre il compagno russo, Daniil Kvyat è sesto con un distacco però marcato di 1"661.

Poi i margini diventano importanti: Lando Norris con la McLaren è settimo davanti ad Antonio Giovinassi con l'Alfa Romeo e Valtteri Bottas con la Mercedes. Chiude la top ten Esteban Ocon con la Renault, mentre Lewis Hamilton poco attratto dal guidare in queste condizioni ha chiuso 15esimo davanti a Kimi Raikkonen.

Giornata storta per Carlos Sainz, 19esimo, costretto a parcheggiare la sua McLaren MCL35 a bordo pista dopo 12 giri per un problema elettrico che prima gli ha fatto perdere potenza e poi ha causato altri guai mandando in tilt il servosterzo che è assistito idraulicamente.

George Russell, invece, ha portato al debutto una nuova power unit Mercedes e dovrà scontare una penalità sulla griglia di domenica avendo fatto ricosro al quarto motore termico, a nuova MGU-H e turbo.