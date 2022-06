F1 | Isola: "Silverstone test perfetto per le Pirelli 2022"

La Formula 1 si prepara ad effettuare il decimo fine settimana di gara della stagione 2022 che si terrà sullo storico tracciato di Silverstone: il Gran Premio di Gran Bretagna.

Per la pista inglese, Pirelli ha deciso di portare le seguenti tre mescole slick:

Pirelli PZero White Hard C1

Pirelli PZero Yellow Medium C2

Pirelli PZero Red Soft C3

Si tratta delle tre mescole più dure della gamma 2022 proposta dalla Casa milanese, fornitrice unica di pneumatici del Circus iridato. Ricordiamo ce la più dura è la C1, mentre la più morbida è la C5, che in questo fine settimana - al pari della C4 - non sarà utilizzata.

I pneumatici in pista

Insieme a Suzuka, in Giappone, e a Spa, in Belgio, Silverstone è il circuito che richiede il maggior dispendio di energia per i pneumatici durante tutto l'anno, motivo per cui sono stati nominati i pneumatici più duri della gamma: C1 come P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e C3 come P Zero Red soft. È la terza volta che questa combinazione viene nominata nel corso dell'anno.

Le curve ultra-rapide e ad alta energia come il complesso Maggotts e Becketts non sono l'unica sfida che Silverstone può offrire: il tempo può essere estremamente variabile, dal sole splendente alla pioggia battente.

La gara dell'anno scorso è stata vinta con due pit stop, uno dei quali avvenuto in regime di bandiera rossa a seguito della collisione tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Quasi tutti i piloti hanno completato due stint sulle medie e uno finale sulle dure. Quest'anno, le mescole e le strutture sono completamente diverse, e non ci sono nemmeno le qualifiche sprint, che sono state un fattore nella strategia dell'anno scorso.

Mario Isola, responsabile car racing di Pirelli: "Il Gran Premio di Gran Bretagna è stato il luogo in cui l'anno scorso è stata presentata la nuova show car per la stagione 2022, per evidenziare la direzione futura dello sport che abbiamo intrapreso a partire da questa stagione".

"Gli ultimi regolamenti aerodinamici sono stati concepiti per consentire ai piloti di seguirsi più da vicino e più a lungo per offrire maggiori possibilità di sorpasso, come abbiamo visto in Canada, mentre gli pneumatici sono stati progettati per garantire un minor surriscaldamento, una maggiore stabilità e una maggiore guidabilità in una finestra di lavoro più ampia. Tutti questi aspetti saranno messi alla prova questo fine settimana, su una delle piste più impegnative dell'anno per i pneumatici".

Pressioni minime al via (gomme slick)

Anteriore: 26,0 psi

Posteriore: 23,0 psi

Camber massimo

Anteriore: -2,75°

Posteriore: -1,50°